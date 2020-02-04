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«Новый самолет» президента, наши рассрочки, 15 секунд на талон и «старички-качки» - все за вчера

04.02.2020 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну наконец-то зима заглянула, а то начало февраля — а погода как в апреле (и это не образно! Кстати, можем рассказать, кто виноват и что дальше). Говорят, на этой неделе у нас наконец-то будет и снег, и минус, и вот это вот всё… Так что, доставать пуховики и шапки? Прямо до -15°С на неделе обещают!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Так, а что у нас с коронавирусом? В стране его нет, уверяет Минздрав, и даже пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя и сейчас они на карантине в Нур-Султане, здоровы и не чихают. Так что сейчас для нас главное — профилактировать ввоз вируса в страну (а то, если что, больницу за 10 дней вряд ли построим), учиться, если что, противостоять и не слушать всякий бред. Кстати, вы не поверите, чем врачи в Таиланде вылечили заболевших коронавирусом!
  • А слышали, что у президента новый самолет — красавчик Gulfstream G550? Слышали, да? Фейк это все, утверждает пресс-секретарь Лукашенко: и нового, говорит, нет, и старый уже совсем разваливается — нужны деньги на замену борта № 1, но пока их нет.
  • Жить надо по средствам, и правда: нет денег — нет самолетов (и не только). Вон Нацбанк считает, что коммерческие банки пытаются «втянуть всю страну в рассрочку» — и собираются многое менять в этой сфере. Ну то есть всех все устраивало, жили себе люди и жили, покупая свои холодильники и телевизоры «почти бесплатно» — но тут вмешался регулятор… Эксперты, кстати, считают, что он прав — и с этим пора завязывать. Объясняем, почему.
  • А помните, у нас анонсировали ограничения прибыли в 5% при строительстве жилья? Якобы бизнес перестанет наживаться на тех, кому нужны квартиры. А что будет на самом деле при таком развитии событий? Представители строительных организаций рассказали нам о возможных последствиях такого указа: что будет в таком случае с ценами и почему появятся перекупщики (а они, между прочим, может, «подъездами все скупать будут»!).


  • Начался прием заявок на единого кандидата на президентские выборы от оппозиции. Рассказываем, кто первым сдал 500 евро.
  • Задержали бывшего главу представительства крупного латвийского банка в Беларуси — по делу об отмывании 50 миллионов евро. Вот здесь у нас все, что пока известно.
  • Ну, а вечером стало известно, кто может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — знакомьтесь.
  • Минчане, плохая новость: оплату проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте отменят. Это все тестировали в трамваях № 6 и планировали расширить на весь наземный транспорт — в подземке-то все давно и успешно работает. Рассказываем, что пошло не так. Ну и там еще одно новшество придумали — теперь у вас на оплату проезда в автобусе будет… 15 секунд. На старт, внимание…

ВАМ НУЖНО ЭТО ПРОЧЕСТЬ

  • Мы тут съездили в российский город Новозыбков. От белорусской границы до него всего около 30 километров, от Гомеля — около 70. Белорусы ездят сюда за дешевыми товарами и некоторыми лекарствами, а квалифицированные белорусские врачи — подрабатывать. Да-да, а вы говорите — в Чехию мы рванули на заработки… Как бы не так! «Если бы россияне увеличили зарплату в стационарах, в Гомеле не осталось бы ни одного высококлассного специалиста… Тут у врача из Беларуси хорошая репутация, и поэтому люди хотят попасть к нам на прием», — рассказывают наши медики. Очень интересный репортаж из очень серого города, не пропустите.


  • Тут же «шенген» подорожал — стал 80 евро. Посмотрели, что происходит в визовых центрах. Да, похоже, никого стоимость визы не останавливает — белорусы говорят, и 100 бы платили!
  • А еще пригласили в студию людей с необычными именами. Они рассказали, как на них реагируют окружающие и в какие забавные ситуации попадают. Например, когда Аветис представляется, у него продолжают спрашивать имя — думают, что ранее он называл организацию, в которой работает. Киму и Одиссею тоже непросто — но в целом это очень позитивное видео. Не верите — послушайте Сандру, у которой тотемное животное — муха!
  • А вот у нас бойцы всяких единоборств — люди, которые не боятся боли и которым нравится бить людей красиво. Расспросили парней, зачем им все это надо и задевает ли их, что бойцов считают… э-э-э — глупыми?
  • А видели, какие красавцы-зубры под Гродно вышли к людям травы в феврале поесть? Столько их сразу не видели даже местные!
  • Вот еще немного позитива — наши «старички-качки». В свои «за шестьдесят» эти герои объявили войну тросточкам и валидолу — и пока выигрывают у старости бой за боем, причем всухую. Несмотря на почтенный возраст, они тягают не ноги, а штангу в зале. Посмотрите на них — и встаньте уже с дивана!
  • Забавная история о том, как люди судились за маленькую собачку — и ее даже доставили в суд! Там в чем дело-то было: маленькая Баффи выбежала за калитку, через два месяца хозяйка нашла ее в другом доме. Однако новая хозяйка наотрез отказывалась вернуть собаку. Не помогла даже милиция. В общем, читайте все сами!
  • В Минске девушку судят за аварию под Боровлянами, в которой погибли ее мать и бабушка, 9-летний брать и еще несколько человек из второй машины получили серьезные травмы. «Не лишайте ее свободы. Она всех потеряла», — умоляют родственники. Вот здесь — наш эмоциональный репортаж из зала суда.


  • Скоро же выборы в США! Казалось, еще недавно мы следили за прошлой их президентской кампанией — и не верили, что победить может эксцентричный миллиардер Дональд Трамп. А уже опять! В Беларуси схема, по которой выбирают президента, понятна (люди напрямую голосуют за представленных кандидатов), а вот в США все гораздо сложнее. Давайте все объясним, чтобы вы были в курсе.

Все новости понедельника, 3 февраля

Кстати. Вот вам вредный совет: надевайте все серое, выходите в утреннюю серость, мыслите стандартно и ни в коем случае не выделяйтесь. В нашем обществе, считают некоторые, очень, знаете ли, всех раздражает, когда у человека все хорошо. И — не слушайте нас (но только в этом!) — живите ярко, и хорошего вам дня!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Доброе утро! Ну наконец-то зима заглянула, а то начало февраля - а погода как в апреле (и это не образно!)
 
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