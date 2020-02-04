«Новый самолет» президента, наши рассрочки, 15 секунд на талон и «старички-качки» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну наконец-то зима заглянула, а то начало февраля — а погода как в апреле (и это не образно! Кстати, можем рассказать, кто виноват и что дальше ). Говорят, на этой неделе у нас наконец-то будет и снег, и минус, и вот это вот всё… Так что, доставать пуховики и шапки? Прямо до -15°С на неделе обещают !





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Начался прием заявок на единого кандидата на президентские выборы от оппозиции. Рассказываем, кто первым сдал 500 евро .

на президентские выборы от оппозиции. . Задержали бывшего главу представительства крупного латвийского банка в Беларуси — по делу об отмывании 50 миллионов евро. Вот здесь у нас все, что пока известно .

бывшего главу представительства крупного латвийского банка в Беларуси — по делу об отмывании 50 миллионов евро. . Ну, а вечером стало известно, кто может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — знакомьтесь .

после 12-летнего перерыва — . Минчане, плохая новость: оплату проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте отменят. Это все тестировали в трамваях № 6 и планировали расширить на весь наземный транспорт — в подземке-то все давно и успешно работает. Рассказываем, что пошло не так . Ну и там еще одно новшество придумали — теперь у вас на оплату проезда в автобусе будет… 15 секунд . На старт, внимание…

ВАМ НУЖНО ЭТО ПРОЧЕСТЬ

Мы тут съездили в российский город Новозыбков. От белорусской границы до него всего около 30 километров, от Гомеля — около 70. Белорусы ездят сюда за дешевыми товарами и некоторыми лекарствами, а квалифицированные белорусские врачи — подрабатывать. Да-да, а вы говорите — в Чехию мы рванули на заработки … Как бы не так! «Если бы россияне увеличили зарплату в стационарах, в Гомеле не осталось бы ни одного высококлассного специалиста… Тут у врача из Беларуси хорошая репутация, и поэтому люди хотят попасть к нам на прием», — рассказывают наши медики. Очень интересный репортаж из очень серого города, не пропустите .









Скоро же выборы в США! Казалось, еще недавно мы следили за прошлой их президентской кампанией — и не верили, что победить может эксцентричный миллиардер Дональд Трамп. А уже опять! В Беларуси схема, по которой выбирают президента, понятна (люди напрямую голосуют за представленных кандидатов), а вот в США все гораздо сложнее. Давайте все объясним, чтобы вы были в курсе .

Все новости понедельника, 3 февраля

Кстати. Вот вам вредный совет: надевайте все серое, выходите в утреннюю серость, мыслите стандартно и ни в коем случае не выделяйтесь. В нашем обществе, считают некоторые, очень, знаете ли, всех раздражает, когда у человека все хорошо . И — не слушайте нас (но только в этом!) — живите ярко, и хорошего вам дня!

Ваша редакция