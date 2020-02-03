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подснежники расцвели на клумбах в Молодечно

03.02.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале февраля на клумбах в Молодечно вовсю цветут подснежники, местами уже всходят и тюльпаны. Об этом пишет издание Млын.by.


На клумбе возле дома № 80 на улице Великий Гостинец цветущие первоцветы. Как уточняет издание, в прошлом году они расцвели на три недели позже.


Подобную картину с подснежниками Бресте в конце января уже цветут подснежники">можно увидеть сейчас также в Бресте и в поселке Лужесно под Витебском. В южных климатических зонах Европы подснежники обычно цветут уже в декабре-январе, а вот в более северных районах — с марта-апреля. Но
из-за особенно теплой зимы все пошло не по плану.

Ранее мы сообщали, что в Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. А еще в Бресте уже проснулись пчелы!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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А местами уже всходят и тюльпаны.
 
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