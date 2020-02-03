подснежники расцвели на клумбах в Молодечно

Источник материала: Tut.by

В начале февраля на клумбах в Молодечно вовсю цветут подснежники, местами уже всходят и тюльпаны. Об этом пишет издание Млын.by.





На клумбе возле дома № 80 на улице Великий Гостинец цветущие первоцветы. Как уточняет издание, в прошлом году они расцвели на три недели позже.





Подобную картину с подснежниками Бресте в конце января уже цветут подснежники">можно увидеть сейчас также в Бресте и в поселке Лужесно под Витебском. В южных климатических зонах Европы подснежники обычно цветут уже в декабре-январе, а вот в более северных районах — с марта-апреля. Но

из-за особенно теплой зимы все пошло не по плану.

Ранее мы сообщали, что в Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. А еще в Бресте уже проснулись пчелы !