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подснежники расцвели на клумбах в Молодечно
03.02.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале февраля на клумбах в Молодечно вовсю цветут подснежники, местами уже всходят и тюльпаны. Об этом
На клумбе возле дома № 80 на улице Великий Гостинец цветущие первоцветы. Как уточняет издание, в прошлом году они расцвели на три недели позже.
Подобную картину с подснежниками Бресте в конце января уже цветут подснежники">можно увидеть сейчас также в Бресте и в поселке Лужесно под Витебском. В южных климатических зонах Европы подснежники обычно цветут уже в декабре-январе, а вот в более северных районах — с марта-апреля. Но
Ранее мы сообщали, что в Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. А еще в Бресте уже
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А местами уже всходят и тюльпаны.
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