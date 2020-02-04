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В Пинске состоится торжественный митинг, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске состоится торжественный митинг, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
С 5 по 18 февраля пройдет эстафета Победы, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает сайт Брестского облисполкома.

Старт эстафеты Победы будет дан 5 февраля в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим».

Затем участники пройдут вдоль Государственной границы Республики Беларусь и по районным центрам приграничья, где будут организованы митинги, уроки мужества и информационно-пропагандистские акции с участием военных оркестров и творческих коллективов в приграничных районах для местных жителей и личного состава органов пограничной службы.

Пинск примет эстафету Победы 6 февраля. Торжественный митинг состоится в 9.00 у мемориального знака «Пограничникам всех поколений».

Организатором эстафеты выступает Совет командующих пограничными войсками стран СНГ.

 
 
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> С 5 по 18 февраля пройдет эстафета Победы, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает сайт Брестского облисполкома....
 
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