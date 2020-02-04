Что откроется в новом торгово-офисном центре на Юг-7 в Витебске

Источник материала: Tut.by

На новом торгово-офисном здании в микрорайоне Юг-7, на пересечении улицы Чкалова и проспекта Победы, появилась вывеска «Добронома», сообщает «Витебский курьер.news»





Трехэтажное здание торгово-офисного центра строили около 3 лет. Начались работы в августе 2016 года, в сентябре 2018-го коробка здания была почти доделана.

Когда откроется новый «Доброном», пока неизвестно. В магазине уже установлены камеры хранения, торговые стеллажи, сюда завозят продукты.

Будет ли пользоваться «Доброном» в этом районе популярностью, покажет время. Совсем рядом, в 150 метрах, работает «Евроопт», через дорогу — «Мясная лавка» и частный магазин «3-й регион». Неподалеку размещается «Веста», а всего в одной остановке — торговый центр «Грин».