Итоги 2019 года: в Бресте квартиры подорожали за год на 6%, в Пинске и Барановичах почти не изменились

Источник материала: Полесская правда



На протяжении всего года активность покупателей на рынке жилья Брестской области росла, и снижение ставок по кредитам во втором полугодии только подстегнуло этот процесс. В итоге, число купленных квартир в крупных городах оказалось близким к максимальному за всю историю наблюдений.

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by специалист по аналитике портала Realt.by Екатерина Варсак, по сравнению с концом 2018 года, спрос на квартиры в Бресте и Пинске вырос на 19%, а в Барановичах на 40%. Похожая ситуация была и в малых городах региона – за год активность покупателей выросла на 36%.

Наиболее популярными у жителей Бреста были 2-комнатные квартиры – с ними заключили 41% всех сделок. Чуть реже приобретали «однушки» – в 37% случаев. На долю 3-комнатных квартир пришлось только 18%. В Барановичах структура спроса была похожей, но с большей долей 2-комнатных квартир – 52%. В Пинске 1- и 2-комнатными квартирами интересовались практически одинаково – в 38% и 36% случаев.

Квартиры в Бресте дорожают минскими темпами

По данным реальных сделок, средняя цена квадратного метра квартир в Бресте к концу года составила 754 $/м2, что на 6% выше, чем в декабре 2018-го. В Пинске рост цен был более скромным – только +2%. В Барановичах стоимость квартир за тот же период практически не изменилась.

1-комнатные квартиры в Бресте продавали в среднем за 22,5-32 тысячи долларов, «двушки» — за 28,5-43 тысячи. Средние цены 3-комнатных квартир варьировались от 37 до 51 тысячи. В Барановичах и Пинске те же квартиры стоили на 8-15 тысяч дешевле.

Самой дорогой квартирой, проданной в IV квартале в Бресте, была 3-комнатная, площадью 89 м2. За нее заплатили 145 тысяч долларов.