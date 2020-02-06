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В Полоцке ребенок забыл во дворе рюкзак - и его дважды украли

06.02.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе на улице Богдановича остался без присмотра детский рюкзак. За день его… дважды украли, рассказывают «Витьбичи».

Сначала рюкзак забрал 25-летний мужчина. Внутри он нашел мобильный телефон, кошелек с 30 копейками, другое имущество. Решил оставить себе только мобильник, а рюкзак бросил возле подъезда.

Через некоторое время рюкзак подобрала выпившая 52-летняя женщина. Она решила, что он подойдет ей, чтобы ходить в лес за ягодами. Но позже поняла, что рюкзак очень маленький, и выбросила его.

Мужчина получил за хищение 240 часов общественных работ, а женщина — арест на 3 месяца. 

 
 
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