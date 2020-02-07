ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси

07.02.2020 10:09 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Профсоюзы предлагают увеличить стандартный вычет по подоходному налогу для семей с детьми.

Информация опубликована на официальном сайте ФПБ.

Заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам прошло 5 февраля. По словам заместителя министра по налогам и сборам Эллы Селицкой, вопросы по поддержке семей путем увеличения вычетов рассматривались в Беларуси дважды.

Она напомнила, что такое предложение уже содержится в Генеральном соглашении между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. В прошлом году Минэкономики инициировало увеличение налогового вычета до размеров прожиточного минимума.

В нынешнем году планируется проанализировать все налоговые вычеты в целях дальнейшего внедрения адресной социальной поддержки.

В настоящее время вычет по налогам на ребенка до 18 лет или иждивенца равен 34 рублям (в 2019 году – 32 рубля). Для одиноких родителей, родителей двоих и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет налоговый вычет составляет 65 рублей (в 2019 году – 61 рубль).

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзы предлагают увеличить стандартный вычет по подоходному налогу для семей с детьми.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика