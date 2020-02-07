Пинский райисполком расширил зоны особо охраняемых природных территорий, где ограничена хозяйственная деятельность человека

Источник материала: Полесская правда



– Если раньше я мог приехать на рыбалку в заказник «Средняя Припять», поставить там палатку, разжечь костер, сесть в лодку и поплыть ловить рыбу, то сейчас все это делать нельзя. Кроме того, лодка должна быть с мотором менее 15 лошадиных сил. Как быть? – в сердцах высказывается пинчанин Виктор Крицук во время выезда на территорию заказника комиссии по определению специальных мест, на которых будет разрешено размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристических стоянок.

Поводом для комиссионного выезда в «Среднюю Припять» послужило обращение граждан в районный исполнительный комитет. Виктор Крицук и еще 134 любителя рыбной ловли, а именно столько подписей было под коллективным обращением, просят разрешить возникшую проблему. Вот выдержка из письма:

«Нас, граждан Республики Беларусь, предпочитающих активный отдых на природе вблизи рек и водоемов и увлекающихся любительским ловом рыбы, затронули ограничения, изложенные в пунктах 2.9, 2.13 и 2.14 статьи 24 Закона «Об особо охраняемых природных территориях». Закон предусматривает введение значительных ограничений в природопользовании на территории заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы для физических и юридических лиц. Так, запрещается размещение отдельных палаток и палаточных городков, туристических стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха, стоянок механических транспортных средств, разведение костров вне мест, определенных решением районного исполнительного комитета. Также запрещается использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств специальных служб и органов. Кроме этого, запрещается движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест… Нас волнует то, что эти ограничения коснулись мест массового отдыха людей, находящихся в поймах рек Припяти и Ясельды, значительная площадь которых входит в состав ландшафтного заказника «Средняя Припять», и, с учетом существующей действительности, реализовать свое право на отдых на данной территории, как это было ранее, сейчас фактически стало невозможным. Штрафы за нарушения, перечисленные выше, составляют от 4 до 30 базовых величин, то есть от 102 до 765 рублей», – изложено в обращении.

Действительно, испокон веков люди, живущие «на реке» в зоне природного заказника, приезжающие сюда туристы имели возможность беспрепятственно рыбачить, охотиться, передвигаться по реке на лодке, в том числе моторной. Сегодня введены определенные ограничения, связанные со вступлением с 14 июня текущего года в силу Закона «Об особо охраняемых природных территориях». Согласно этому документу требования по размещению на территории заказника «Средняя Припять», где традиционно рыбачат, изменились. Согласно закону сейчас в заказниках можно ставить палатки в специально определенных местах, обозначенных информационными знаками. Где этих знаков нет, территорию должны обозначить райисполкомы.

Пинский райисполком своим недавним решением определил зоны памятников природы местного значения и установил их границы. Так, геологический объект «Городищенская терраса» определен геологическим памятником природы местного значения, биологические объекты «Лесопарк «Кудричи», «Парк «Выжловичи», «Парк «Стошаны», «Сошно» – ботаническими памятниками природы местного значения, гидрологический объект «Приозерье Мшачье» – гидрологическим памятником природы местного значения. Этим же решением установлен режим охраны и использования в этих зонах (в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1–4 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»).

С этой целью в заказник выезжала комиссия в составе П.А. Селивона, инспектора горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды М.Н. Михаевич, заместителя начальника Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира В.И. Супроненко, егеря ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» Н.Е. Зайцева и собственно заявителя В.И. Крицука. Было проведено обследование и определение мест для размещения палаток, палаточных городков. По результатам обследования были определены географические координаты этих мест. Вся информация указана в решении райисполкома, которое вступило в силу после официального его опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

– Изменения касаются не только рек Припять и Ясельда, но и всех особо охраняемых природных территорий в стране. А жечь костры здесь нельзя было и раньше. За это можно было получить штраф. Что касается палаток, то в заказнике «Средняя Припять» запрета на их установку раньше, действительно, не было. Но в Беларуси есть много заказников, где такой запрет существует давно, и палатки можно ставить только в специально определенных местах. В новом законе запреты по особо охраняемым природным территориям унифицировали, то есть привели к единообразию, и прописали ограничения на установку палаток, – комментирует ситуацию заместитель начальника Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Селивон.

Еще одну проблему обозначили в своем обращении в райисполком рыбаки: «Об ограничении мощности используемого лодочного мотора до 15 лошадиных сил следует сказать отдельно, так как логика введения этого ограничения, по крайней мере на судоходной реке, является абсолютно сомнительной, особенно в местах массового любительского лова рыбы, в том числе с лодок… Хочется отметить, что предлагаемый переход с лодки с мотором одной мощности на другую – для рыболова-любителя – дело достаточно затратное».

В этом вопросе позиция районного исполнительного комитета такова: «Запрет на использование юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил введен с целью снижения антропогенной нагрузки на данные водные объекты с учетом низкого уровня воды, а также для уменьшения вредного воздействия на естественную среду обитания животных». И с этим трудно не согласиться. Антропогенная нагрузка на Припять, которая в свое время снизилась благодаря закрытию ряда вредных предприятий в Пинске и Мозыре, а также тому, что меньше удобрений и химикатов стало в нее смываться с окрестных полей, исподволь возрастает снова.

– Зачастую можно видеть большое количество машин и палаток, расположенных прямо на берегу и часто без соблюдения минимально разрешенного расстояния в 30 метров. А горы мусора, пластиковых бутылок и прочего хлама, которые потом остаются? Есть контейнеры для сбора мусора, но они могут быть перевернуты или поломаны. Так зачастую «отдыхают» на территории природного заказника наши люди. Хочу сказать, что запрет на движение и стоянку механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест на территории заказника «Средняя Припять» был предусмотрен и в ранее действующей редакции закона. Кроме того, это ограничение предусмотрено и Положением о республиканском ландшафтном заказнике «Средняя Припять», – отмечает Павел Селивон.

Нынешнее поколение в ответе за то, чтобы красивейший уголок природы – заказник «Средняя Припять» – сохранился для потомков. Поэтому впору вспомнить простую истину – не навреди!

Всего в стране 99 заказников республиканского значения и 282 – местного. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» создан в 1999 году в среднем течении главной водной артерии Полесья – реки Припять (от устья Ясельды до устья Ствиги) на территориях Столинского, Пинского, Лунинецкого районов Брестской области и Житковичского района Гомельской области. Его площадь составляет 93 062,15 га. Заказник является последним в Европе крупным естественным комплексом низинных болот, рек, протоков и пойменных лесов, ключевой орнитологической территорией и Рамсарским угодьем.

Вероника НИКОЛАЕВА

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