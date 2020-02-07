|
Пинский райисполком расширил зоны особо охраняемых природных территорий, где ограничена хозяйственная деятельность человека
07.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Поводом для комиссионного выезда в «Среднюю Припять» послужило обращение граждан в районный исполнительный комитет. Виктор Крицук и еще 134 любителя рыбной ловли, а именно столько подписей было под коллективным обращением, просят разрешить возникшую проблему. Вот выдержка из письма:
Действительно, испокон веков люди, живущие «на реке» в зоне природного заказника, приезжающие сюда туристы имели возможность беспрепятственно рыбачить, охотиться, передвигаться по реке на лодке, в том числе моторной. Сегодня введены определенные ограничения, связанные со вступлением с 14 июня текущего года в силу Закона «Об особо охраняемых природных территориях». Согласно этому документу требования по размещению на территории заказника «Средняя Припять», где традиционно рыбачат, изменились. Согласно закону сейчас в заказниках можно ставить палатки в специально определенных местах, обозначенных информационными знаками. Где этих знаков нет, территорию должны обозначить райисполкомы.
Пинский райисполком своим недавним решением
С этой целью в заказник выезжала комиссия в составе П.А. Селивона, инспектора горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды М.Н. Михаевич, заместителя начальника Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира В.И. Супроненко, егеря ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» Н.Е. Зайцева и собственно заявителя В.И. Крицука. Было проведено обследование и определение мест для размещения палаток, палаточных городков. По результатам обследования были определены географические координаты этих мест. Вся информация указана в решении райисполкома, которое вступило в силу после официального его опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Еще одну проблему обозначили в своем обращении в райисполком рыбаки: «Об ограничении мощности используемого лодочного мотора до 15 лошадиных сил следует сказать отдельно, так как логика введения этого ограничения, по крайней мере на судоходной реке, является абсолютно сомнительной, особенно в местах массового любительского лова рыбы, в том числе с лодок… Хочется отметить, что предлагаемый переход с лодки с мотором одной мощности на другую – для рыболова-любителя – дело достаточно затратное».
В этом вопросе позиция районного исполнительного комитета такова: «Запрет на использование юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил введен с целью снижения антропогенной нагрузки на данные водные объекты с учетом низкого уровня воды, а также для уменьшения вредного воздействия на естественную среду обитания животных». И с этим трудно не согласиться. Антропогенная нагрузка на Припять, которая в свое время снизилась благодаря закрытию ряда вредных предприятий в Пинске и Мозыре, а также тому, что меньше удобрений и химикатов стало в нее смываться с окрестных полей, исподволь возрастает снова.
Нынешнее поколение в ответе за то, чтобы красивейший уголок природы – заказник «Средняя Припять» – сохранился для потомков. Поэтому впору вспомнить простую истину – не навреди!
Всего в стране 99 заказников республиканского значения и 282 – местного. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» создан в 1999 году в среднем течении главной водной артерии Полесья – реки Припять (от устья Ясельды до устья Ствиги) на территориях Столинского, Пинского, Лунинецкого районов Брестской области и Житковичского района Гомельской области. Его площадь составляет 93 062,15 га. Заказник является последним в Европе крупным естественным комплексом низинных болот, рек, протоков и пойменных лесов, ключевой орнитологической территорией и Рамсарским угодьем.
Вероника НИКОЛАЕВА
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пинский райисполком расширил зоны особо охраняемых природных территорий, где ограничена хозяйственная деятельность человека
> – Если раньше я мог приехать на рыбалку в заказник «Средняя Припять», поставить там палатку, разжечь костер, сесть в лодку и поплыть ловить рыбу, то сейчас все это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)