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До +7°С, но с дождем и мокрым снегом. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

10.02.2020 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by.


Понедельник станет самым теплым днем недели. Днем столбик термометра поднимется до +7°С, но солнца не ждите: небо будет затянуто тучами, ожидается небольшой дождь.

На один градус холоднее будет во второй половине дня вторника. Прогноз на день так себе: утром сплошная облачность, днем — мокрый снег.

В среду мокрый снег будет идти до вечера. Утром будет до +2°С, днем потеплее до +4°С.

В четверг распогодится. Утром будет облачно, а во второй половине дня выглянет солнце. Воздух прогреется до +5°С.

Завершит рабочую неделю теплая пятница без осадков. Температура воздуха дойдет до +6°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
 
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