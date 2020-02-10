|
До +7°С, но с дождем и мокрым снегом. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
10.02.2020 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает
Понедельник станет самым теплым днем недели. Днем столбик термометра поднимется до +7°С, но солнца не ждите: небо будет затянуто тучами, ожидается небольшой дождь.
На один градус холоднее будет во второй половине дня вторника. Прогноз на день так себе: утром сплошная облачность, днем — мокрый снег.
В среду мокрый снег будет идти до вечера. Утром будет до +2°С, днем потеплее до +4°С.
В четверг распогодится. Утром будет облачно, а во второй половине дня выглянет солнце. Воздух прогреется до +5°С.
Завершит рабочую неделю теплая пятница без осадков. Температура воздуха дойдет до +6°С.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)