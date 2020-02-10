ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трагедия Холокоста глазами пинских художников

10.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Трагедия Холокоста глазами пинских художников
В стенах Пинской городской центральной библиотеки проходит выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим. На выставке можно увидеть работы пинских художников, участников пленэра «Холокост на Пинщине».

Картины представлены из коллекции музея Пинской еврейской общины, основанного Иосифом Либерманом. Пленэр, посвященный  катастрофе древнего народа, стал большим творческим проектом и состоялся 12 лет назад. Поучаствовать в нем Иосиф Либерман пригласил всех пинских художников. А для того, чтобы помочь им  проникнуться непростой темой, были организованы специальные экскурсии, лекции, каждый участник получил в подарок книгу «Холокост на Пинщине». Благодаря этому каждый из творцов узнал, увидел и пропустил через себя страшную трагедию еврейского народа времен Великой Отечественной войны. Итогом большого труда стали 64 разноплановые художественные работы и 2 скульптуры. Коллективная выставка объединила 18 мастеров кисти, ее увидели и высоко оценили не только во многих городах Беларуси, но и за рубежом.

Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
На выставке в библиотеке экспонируется только небольшая часть работ – «Брама у гета, Пінск» Евгения Шатохина, «Алая роса» Виктора Чмиля, «Если бы камни могли говорить» Евгения Таламая, «Холокост на Пинщине» Валентина Трусова, «Молитва» Виктора Сагановича, «За что?» Николая Козловского, «Погост-Загородская улица» Сергея Жилевича, «Последние лучи» Виталия Мисюковца. В числе авторов также Вячеслав Юргенсон, Янка Романович, Виталий Лац, Геннадий Гурин. Мастерам удалось глубоко раскрыть трагическую тему с помощью художественных образов и символов. В картинах нашли свое отражение истории реальных людей – тех, кто пережил ужасы насилия, унижения принудительными работами, оккупации, кто выдержал нечеловеческие испытания и не был сломлен.


Трагедия Холокоста глазами пинских художников
Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
На открытии выставки выступили директор Пинской городской центральной библиотеки Дина Лагодич, председатель Пинского культурно-просветительского общества имени Хаима Вейцмана Ефим Дурнопейко, художник Геннадий Гурин, заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, экскурсовод и автор многочисленных книг Татьяна Хвагина. К слову, Татьяна Аркадьевна поделилась  воспоминаниями о том, как создавалась книга  «Холокост на Пинщине», которая рассказывает о трагической судьбе пинских евреев в период фашистской оккупации. Авторам книги удалось собрать воспоминания оставшихся в живых узников пинского гетто, свидетелей тех драматических событий и отклик современного поколения на трагедию Холокоста.

Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
 Трагедия Холокоста глазами пинских художников
Все выступившие отметили величайшую заслугу Иосифа Либермана в создании уникальной выставки, большую работу, которую он провел по организации пленэра «Холокост на Пинщине». Ведь сегодня созданные картины наряду с книгами, фильмами, документами будоражат умы старшего поколения и молодежи, делают важное дело сохранения памяти, чтобы подобная трагедия никогда не могла повториться.

Выставка будет работать до конца февраля. Спешите видеть!

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В стенах Пинской городской центральной библиотеки проходит выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Наконец черная полоса закончилась». Минчанин выиграл квартиру на годовщину свадьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Кировец

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика