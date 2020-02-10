Трагедия Холокоста глазами пинских художников

Источник материала: Полесская правда



В стенах Пинской городской центральной библиотеки проходит выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим. На выставке можно увидеть работы пинских художников, участников пленэра «Холокост на Пинщине».

Картины представлены из коллекции музея Пинской еврейской общины, основанного Иосифом Либерманом. Пленэр, посвященный катастрофе древнего народа, стал большим творческим проектом и состоялся 12 лет назад. Поучаствовать в нем Иосиф Либерман пригласил всех пинских художников. А для того, чтобы помочь им проникнуться непростой темой, были организованы специальные экскурсии, лекции, каждый участник получил в подарок книгу «Холокост на Пинщине». Благодаря этому каждый из творцов узнал, увидел и пропустил через себя страшную трагедию еврейского народа времен Великой Отечественной войны. Итогом большого труда стали 64 разноплановые художественные работы и 2 скульптуры. Коллективная выставка объединила 18 мастеров кисти, ее увидели и высоко оценили не только во многих городах Беларуси, но и за рубежом.











На выставке в библиотеке экспонируется только небольшая часть работ – «Брама у гета, Пінск» Евгения Шатохина, «Алая роса» Виктора Чмиля, «Если бы камни могли говорить» Евгения Таламая, «Холокост на Пинщине» Валентина Трусова, «Молитва» Виктора Сагановича, «За что?» Николая Козловского, «Погост-Загородская улица» Сергея Жилевича, «Последние лучи» Виталия Мисюковца. В числе авторов также Вячеслав Юргенсон, Янка Романович, Виталий Лац, Геннадий Гурин. Мастерам удалось глубоко раскрыть трагическую тему с помощью художественных образов и символов. В картинах нашли свое отражение истории реальных людей – тех, кто пережил ужасы насилия, унижения принудительными работами, оккупации, кто выдержал нечеловеческие испытания и не был сломлен.















На открытии выставки выступили директор Пинской городской центральной библиотеки Дина Лагодич, председатель Пинского культурно-просветительского общества имени Хаима Вейцмана Ефим Дурнопейко, художник Геннадий Гурин, заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков, экскурсовод и автор многочисленных книг Татьяна Хвагина. К слову, Татьяна Аркадьевна поделилась воспоминаниями о том, как создавалась книга «Холокост на Пинщине», которая рассказывает о трагической судьбе пинских евреев в период фашистской оккупации. Авторам книги удалось собрать воспоминания оставшихся в живых узников пинского гетто, свидетелей тех драматических событий и отклик современного поколения на трагедию Холокоста.







Все выступившие отметили величайшую заслугу Иосифа Либермана в создании уникальной выставки, большую работу, которую он провел по организации пленэра «Холокост на Пинщине». Ведь сегодня созданные картины наряду с книгами, фильмами, документами будоражат умы старшего поколения и молодежи, делают важное дело сохранения памяти, чтобы подобная трагедия никогда не могла повториться.

Выставка будет работать до конца февраля. Спешите видеть!

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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