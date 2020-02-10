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Из-за циклона на этой неделе в Беларуси будет ветрено и мокро

10.02.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европа оказалась под влиянием мощного и обширного атлантического циклона. И уже сегодня утром в Беларуси начал усиливаться юго-западный ветер, порывами до 13−19 м/с. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Большинство европейских государств, в том числе и Беларусь, сейчас находятся в орбите мощного и обширного атлантического циклона. По последним данным, его центр приблизился к берегам Норвегии. Прошедшей ночью в Великобритании порывы штормового ветра местами достигали 40−45 м/с. По мере смещения циклона на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать, но атмосферные фронты от него во вторник будут определять погоду в Беларуси.

Штормовое предупреждение объявлено по всей республике

Во вторник, 11 февраля, на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4 °С, максимальная днем +1…+6 °С.

12−13 февраля скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью −4…+2 °С, днем 0…+5 °С.

В пятницу, 14 февраля, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6 °С, максимальная днем −1…+5 °С.

На предстоящие выходные Беларусь окажется под влиянием не по сезону теплых влажных океанических воздушных масс. Такой температурный фон соответствует концу марта.

 
 
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