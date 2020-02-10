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КГБ: «Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу»
10.02.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные дни появилась информация о том, что бывший министр внутренних дел якобы задержан по «сахарному делу». Сегодня Комитет госбезопасности опроверг слухи.
— Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, находящемуся в следственном управлении КГБ. Соответственно, никаких мер пресечения к нему не может быть применено, — прокомментировал TUT.BY Андрей Ярош, официальный представитель КГБ.
Ярош отметил, что бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич «ни свидетель, ни подозреваемый, ни обвиняемый». О том, что экс-министр МВД на свободе, TUT.BY подтвердил также собственный источник.
Напомним, в выходные дни появилась информация о том, что Шуневич якобы задержан по «сахарному делу». Ранее комитет подтвердил: директора четырех сахарных заводов задержаны.
Как рассказали в КГБ, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.
— Ежегодно суммы взяток исчислялись
Сколько всего фигурантов проходит по «сахарному делу», в комитете не уточняют.
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В выходные дни появилась информация о том, что бывший министр внутренних дел якобы задержан по «сахарному делу». Сегодня Комитет госбезопасности опроверг слухи.
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