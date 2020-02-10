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КГБ: «Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу»

10.02.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные дни появилась информация о том, что бывший министр внутренних дел якобы задержан по «сахарному делу». Сегодня Комитет госбезопасности опроверг слухи.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Игорь Шуневич не является участником процесса ни по одному уголовному делу, находящемуся в следственном управлении КГБ. Соответственно, никаких мер пресечения к нему не может быть применено, — прокомментировал TUT.BY Андрей Ярош, официальный представитель КГБ.

Ярош отметил, что бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич «ни свидетель, ни подозреваемый, ни обвиняемый». О том, что экс-министр МВД на свободе, TUT.BY подтвердил также собственный источник.

Напомним, в выходные дни появилась информация о том, что Шуневич якобы задержан по «сахарному делу». Ранее комитет подтвердил: директора четырех сахарных заводов задержаны. За решеткой оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). А также российский бизнесмен Сергей Кононенко, директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

Как рассказали в КГБ, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

— Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов, — уточнял Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ.

Сколько всего фигурантов проходит по «сахарному делу», в комитете не уточняют.

 
 
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В выходные дни появилась информация о том, что бывший министр внутренних дел якобы задержан по «сахарному делу». Сегодня Комитет госбезопасности опроверг слухи.
 
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