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В Витебской области билеты на поезда экономкласса начали продавать через терминалы
10.02.2020 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области билеты на поезда экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания,
В пунктах продаж Витебского отделения БелЖД установили 15 терминалов: за билеты на поезда региональных линий экономкласса здесь можно рассчитаться карточкой. В том числе три терминала с купюро-монетоприемниками появились на вокзале станции Полоцк и четыре — на вокзале станции Витебск.
Терминалы самообслуживания через банковские платежные карты также установлены на станциях Лучеса, Богушевская, Шумилино, Ропнянская, Верхнедвинск, Крулевщизна, Городок и остановочном пункте Летцы. Еще пять в этом году должны появиться на станциях Витебск и Лучеса.
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В пунктах продаж Витебского отделения БелЖД установили 15 терминалов: за билеты на поезда региональных линий экономкласса здесь можно рассчитаться карточкой.
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