Источник материала: Tut.by

В Витебской области билеты на поезда экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания, сообщают «Витьбичи».





В пунктах продаж Витебского отделения БелЖД установили 15 терминалов: за билеты на поезда региональных линий экономкласса здесь можно рассчитаться карточкой. В том числе три терминала с купюро-монетоприемниками появились на вокзале станции Полоцк и четыре — на вокзале станции Витебск.

Терминалы самообслуживания через банковские платежные карты также установлены на станциях Лучеса, Богушевская, Шумилино, Ропнянская, Верхнедвинск, Крулевщизна, Городок и остановочном пункте Летцы. Еще пять в этом году должны появиться на станциях Витебск и Лучеса.