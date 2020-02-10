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В Витебской области билеты на поезда экономкласса начали продавать через терминалы

10.02.2020 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области билеты на поезда экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания, сообщают «Витьбичи».


В пунктах продаж Витебского отделения БелЖД установили 15 терминалов: за билеты на поезда региональных линий экономкласса здесь можно рассчитаться карточкой. В том числе три терминала с купюро-монетоприемниками появились на вокзале станции Полоцк и четыре — на вокзале станции Витебск.

Терминалы самообслуживания через банковские платежные карты также установлены на станциях Лучеса, Богушевская, Шумилино, Ропнянская, Верхнедвинск, Крулевщизна, Городок и остановочном пункте Летцы. Еще пять в этом году должны появиться на станциях Витебск и Лучеса.

 
Теги: Витебск
 
 
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В пунктах продаж Витебского отделения БелЖД установили 15 терминалов: за билеты на поезда региональных линий экономкласса здесь можно рассчитаться карточкой.
 
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