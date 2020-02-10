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В Гомеле из окна многоэтажки выпал парень

10.02.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле из окна 10-го этажа выпал 18-летний парень. Он погиб. Трагедия произошла в воскресенье на проспекте Космонавтов, 84. Причины произошедшего теперь выясняют следователи.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Суицид это или несчастный случай — пока не понятно. Если решение было осознанным, то никто не понимает, в чем дело: друзья теряются в догадках, что же могло сподвигнуть С. на такой шаг. Парня характеризуют как открытого и жизнерадостного. Алкоголь и наркотики, говорят, не употреблял.

Сергей закончил 3-й курс автомеханического колледжа, учился на станочника широкого профиля, проходил производственную практику. Жил с мамой, отчимом и младшим братом.

В октябре С. исполнилось 18 лет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла в воскресенье на проспекте Космонавтов, 84. Причины произошедшего теперь выясняют следователи.
 
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