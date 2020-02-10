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В минувшем году в Пинском районе сыграли 225 свадеб

10.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В минувшем году в Пинском районе сыграли 225 свадеб
Начальник отдела загс Анна Зенютич сообщила корреспонденту pinsknews.by, что в минувшем году зарегистрировано 225 браков, из них 172 – в торжественной обстановке. Проводятся также и выездные регистрации. Так, отделом загс зарегистрировано 18 браков с выездом к месту проведения торжества, сельисполкомами – 37.

Зарегистрировано 15 браков с иностранными гражданами. Это женихи и невесты из Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы, Индии, Израиля. Средний возраст вступивших в брак мужчин составил 30 лет, женщин – 27. Впервые вступили в брак 190 человек. Повторно зарегистрировали брак 113 человек, из них 52 женщины, 61 мужчина.

Серебряные, золотые, бриллиантовые…

В последнее время стало популярным чествование юбиляров семейной жизни. Это, кроме всего, способствует повышению престижа и статуса семьи и брака. В минувшем году сельисполкомы чествовали 31 пару «золотых» юбиляров, 30 пар «серебряных», 49 пар – других юбиляров.

Ничто не вечно  под Луной

По взаимному согласию супругов в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье расторгнуто 13 браков.

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 
 
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