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На прошлой неделе из окна в Минске выпала 4-летняя девочка. СК проводит проверку
10.02.2020 19:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе из окна дома в Минске выпала 4-летняя девочка-китаянка. По данному факту Московским районным отделом СК по Минску проводится проверка.
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— По данному факту Московским (города Минска) районным отделом СК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение необходимых экспертных исследований. Следователи просят не создавать информационный ажиотаж в связи с трагедией конкретной семьи вне зависимости от национальности, — отметила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Что касается бабушки, то ее действительно госпитализировали. После проведения анализов опасения медиков по поводу коронавируса у пациентки не подтвердились, отметила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
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На прошлой неделе из окна дома в Минске выпала 4-летняя девочка-китаянка. По данному факту Московским районным отделом СК по Минску проводится проверка.
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