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На прошлой неделе из окна в Минске выпала 4-летняя девочка. СК проводит проверку

10.02.2020 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе из окна дома в Минске выпала 4-летняя девочка-китаянка. По данному факту Московским районным отделом СК по Минску проводится проверка.


Фото: Reuters

Ранее в телеграм-канале Nexta Lite появилась информация о том, что 4 февраля утром в Минске случилась трагедия в семье эмигрантов из Китая: погибла 4-летняя девочка. Также там сообщалось, что ранее бабушке этой девочки стало плохо, скорая забрала ее в больницу. В телеграм-канале также отмечено, что вместе с бабушкой в клинику якобы поехали и другие взрослые (эта информация не подтверждена), а 4-летняя девочка тем временем выпала из окна дома и погибла. По факту гибели ребенка проводится проверка СК.

— По данному факту Московским (города Минска) районным отделом СК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение необходимых экспертных исследований. Следователи просят не создавать информационный ажиотаж в связи с трагедией конкретной семьи вне зависимости от национальности, — отметила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Что касается бабушки, то ее действительно госпитализировали. После проведения анализов опасения медиков по поводу коронавируса у пациентки не подтвердились, отметила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе из окна дома в Минске выпала 4-летняя девочка-китаянка. По данному факту Московским районным отделом СК по Минску проводится проверка.
 
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