В Ивацевичском районе сельская учительница хотела вложиться в биткоины, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины — и, похоже, нарвалась на мошенников, сообщает «Ивацевичский вестник» .



Фото: Reuters

Женщина нашла в интернете виртуальную криптобиржу и перечислила продавцу биткоинов более 1000 рублей.

Деньги поступили на счет торговца, но обещанного учительница так и не дождалась.

Сейчас в обстоятельствах сделки разбирается милиция.