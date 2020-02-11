﻿ В Ивацевичском районе сельская учительница хотела вложиться в биткоины, но что-то пошло не так. 21.by
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В Ивацевичском районе сельская учительница хотела вложиться в биткоины, но что-то пошло не так

11.02.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины — и, похоже, нарвалась на мошенников, сообщает «Ивацевичский вестник».


Фото: Reuters

Женщина нашла в интернете виртуальную криптобиржу и перечислила продавцу биткоинов более 1000 рублей.

Деньги поступили на счет торговца, но обещанного учительница так и не дождалась.

Сейчас в обстоятельствах сделки разбирается милиция.

 
 
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