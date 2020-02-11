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В Ивацевичском районе сельская учительница хотела вложиться в биткоины, но что-то пошло не так
11.02.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины — и, похоже, нарвалась на мошенников, сообщает
Женщина нашла в интернете виртуальную криптобиржу и перечислила продавцу биткоинов более 1000 рублей.
Деньги поступили на счет торговца, но обещанного учительница так и не дождалась.
Сейчас в обстоятельствах сделки разбирается милиция.
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Сейчас в обстоятельствах сделки разбирается милиция.
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