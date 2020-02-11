Условия выдачи «шенгена», цена на нефть, бушующий циклон, погибшие дети и «Паразиты» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Думаете, это у нас погода вчера была нелетная? Только посмотрите, что творилось в Европе из-за циклона, который и нас задел: там города затоплены, вокзалы закрыты. А у нас из-за ветра машины в кювет улетели (а кому-то унитаз на капот «прилетел» , правда тут не в погоде дело), остановку сдуло . Если вы собрались в путешествие и заняты получением шенгенской визы по новым правилам, то, скорее всего, слышали, что пограничники якобы будут чаще аннулировать визы туристов из-за нарушения «правила первого въезда». Проверили эти слухи . Ну и поговорим еще об одном слухе: в выходные в Сети появилась информация о задержании одного экс-министра. В КГБ прокомментировали ситуацию . Переходим к другим событиям понедельника.



Фото: Reuters

САМОЕ ВАЖНОЕ





Не так уж и просто платно привиться от пневмококковой инфекции . В Минске исчезли вакцины. Напомним, эти прививки делают у нас по показаниям, в таком случае прививка будет бесплатной. Так вот для тех, кого прививают бесплатно, вакцина есть. А когда будет для желающих сделать ее платно?

. В Минске исчезли вакцины. Напомним, эти прививки делают у нас по показаниям, в таком случае прививка будет бесплатной. Так вот для тех, кого прививают бесплатно, вакцина есть. Полуторагодовалая малышка из Петрикова, предположительно, отравилась таблетками, которые нашла в дорожной сумке бабушки. Мама девочки говорит, что, как только бабушка заметила, что Эмилия брала пакет с таблетками, сразу же попыталась вызвать у ребенка рвоту. Дальше события развивались очень стремительно. К сожалению, девочку не спасли . Еще одна трагедия с ребенком случилась в столице: из окна выпала 4-летняя девочка-китаянка .

которые нашла в дорожной сумке бабушки. Мама девочки говорит, что, как только бабушка заметила, что Эмилия брала пакет с таблетками, сразу же попыталась вызвать у ребенка рвоту. Дальше события развивались очень стремительно. К сожалению, . с ребенком случилась в столице: из окна . Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович в выходные вывели Беларусь в финальный турнир FedCup. Игра была сложной. Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек объяснила преображение Саснович в матчевой встрече, рассказала о мелких пакостях соперников, как отметили победу и планах на будущее.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В коттедже Давыдовича открылась школа танцев для детей. Ребятишки стали заниматься танцами в том же коттедже в Зацени, куда к Давыдовичу когда-то приезжали мальчики из Ястрембельской школы-интерната. Танцевально-спортивная лига вложила деньги в ремонт первого этажа дома, был заключен контракт с владельцем об условиях аренды. Но после открытия школы между владельцем дома и арендатором возникли споры. Во всей этой ситуации нас заинтересовал вопрос : может ли в доме человека, который был осужден по такой статье (ст. 168 УК Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), быть открыта школа или кружок для детей?

для детей. Ребятишки стали заниматься танцами в том же коттедже в Зацени, куда к Давыдовичу когда-то приезжали мальчики из Ястрембельской школы-интерната. Танцевально-спортивная лига вложила деньги в ремонт первого этажа дома, был заключен контракт с владельцем об условиях аренды. Но после открытия школы между владельцем дома и арендатором возникли споры. Во всей этой ситуации нас заинтересовал : может ли в доме человека, который был осужден по такой статье (ст. 168 УК Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), быть открыта школа или кружок для детей? Вы помните, мы рассказывали вам об автоматизированной системе взыскания долгов ? Да, та самая, которая автоматически будет списывать с ваших счетов невыплаченные долги. Планировалось, что все это будет занимать минут 15, но наша героиня оказалась без доступа к счетам на 10 дней. Читайте, как так вышло .

? Да, та самая, которая автоматически будет списывать с ваших счетов невыплаченные долги. Планировалось, что все это будет занимать минут 15, но наша героиня оказалась без доступа к счетам на 10 дней. . Вы же знаете, как активно застраивается минская Грушевка. Ведь еще совсем недавно это был деревянный район с большим количеством зелени, а теперь на оставшийся частный сектор наступает многоэтажная застройка. Каким помнят район женщина, которая переехала из деревянного барака 50 лет назад, и парень, частный дом которого снесли 8 лет назад?





Украина начала против Беларуси «газобетонную» войну . После «цементного дела», по итогам которого Украина ввела, по сути, заградительные пошлины против Беларуси, появились вопросы от производителей металлопроката, а потом и газобетона. Проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков. Стоит ждать новых пошлин? Под прицелом оказались четыре белорусских производителя.

. После «цементного дела», по итогам которого Украина ввела, по сути, заградительные пошлины против Беларуси, появились вопросы от производителей металлопроката, а потом и газобетона. Проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков. Под прицелом оказались четыре белорусских производителя. Раньше дома сдавали без заземления, поэтому розетку в ванной для стиральной машины сделать было нельзя. Времена давно изменились, теперь розетка есть, наверное, в каждой ванной комнате. Стиралки, фены, бойлеры — все можно подключить. А телевизор можно?

Потерпевшие рассказали, при каких обстоятельства произошел взрыв на «Могилевдреве» . Оказывается, люди вышли во вторую смену для срочного заказа: переделывали скамейки для Форума регионов. А вот в суде по делу 42-летних супругов — бывшего мэра Браслава Владимира Драневского и экс-начальника отдела экономики местного райисполкома Елены Драневской объявлен перерыв. Экс-мэр заболел , его жена заявила, что мужу не оказывают должной медицинской помощи. Напомним, супругов обвиняют в коррупции.

. Оказывается, люди вышли во вторую смену для срочного заказа: для Форума регионов. А вот в суде по делу 42-летних супругов — и экс-начальника отдела экономики местного райисполкома Елены Драневской объявлен перерыв. Экс-мэр , его жена заявила, что мужу не оказывают должной медицинской помощи. Напомним, супругов обвиняют в коррупции. Какое интересное хобби у нашего героя: он делает музыкальные инструменты. Уже, наверное, сложно называть это только хобби, ведь мужчина стал настоящим мастером своего дела, да еще и играет теперь на этих самым инструментах. Представляете, один инструмент может стоить до тысячи долларов . Но работа эта тяжелая и кропотливая. Самое сложное, по признанию мастера, — сделать звук.





Какая грустная статистика: с алкогольной зависимостью к наркологам чаще всего приходят мужчины от 35 до 50 лет. Такие данные приводят специалисты из личного опыта. К нам в студию пришли врачи-наркологи. Они рассказали , как понять, что у вас зависимость, чем опасна привычка ходить по барам в пятницу и что нужно делать, чтобы помочь своему близкому, который стал зависимым. Раз затронули тему медиков, то почитайте еще про опыт белорусок, которые работают медсестрами в США .

Все новости понедельника, 10 февраля

Кстати. Посмотрите, как взорвался самый большой в мире фейерверк . Это что-то невероятное: его длина превышала полтора метра, а масса — почти 1300 килограммов. Удачного дня!

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