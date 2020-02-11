Условия выдачи «шенгена», цена на нефть, бушующий циклон, погибшие дети и «Паразиты» - все за вчера

Думаете, это у нас погода вчера была нелетная? Только посмотрите, что творилось в Европе из-за циклона, который и нас задел: там города затоплены, вокзалы закрыты. А у нас из-за ветра машины в кювет улетели (а кому-то унитаз на капот «прилетел», правда тут не в погоде дело), остановку сдуло. Если вы собрались в путешествие и заняты получением шенгенской визы по новым правилам, то, скорее всего, слышали, что пограничники якобы будут чаще аннулировать визы туристов из-за нарушения «правила первого въезда». Проверили эти слухи. Ну и поговорим еще об одном слухе: в выходные в Сети появилась информация о задержании одного экс-министра. В КГБ прокомментировали ситуацию. Переходим к другим событиям понедельника.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера президент Беларуси подписал указ о льготах для служивших в армии. В указ вошли предложения, которые озвучивались ранее, — об учете срока службы в страховой стаж, льготах при поступлении для отслуживших в армии и др. Мы как раз вчера решили проверить, что вы помните из уроков допризывной подготовки. Осилите тест?
Все мы слышали, что Беларусь планирует в 2020 году покупать российскую нефть по мировым котировкам без учета экспортной пошлины. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой пояснил, что такое «мировая цена», по которой страна хочет покупать российскую нефть.
Вы замечаете, как цены растут? В январе этого года по сравнению с январем 2019-го цены выросли на 4,7%. Кроме статистики по ценам, узнали еще у экспертов, валют в ближайшее время">что будет с курсом валют в ближайшее время. Тем временем власти рассказали, за счет чего могут повысить зарплаты в одной из самых «бедных» сфер,
Время идет быстро, скоро зима закончится, а там не заметим, как выборы президента в стране наступят. Вчера стало известно, что глава партии ЛДП, депутат Олег Гайдукевич будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Экс-депутат Анна Канопацкая заявила о желании стать единым кандидатом в президенты от оппозиции, но не только она.
Увы, белорусская экономика снова замедлила темпы развития, но радует хотя бы то, что рост вообще есть. А знаете ли вы, что значимую роль в экономическом росте играют не только производительность и успехи предприятий, но и немало факторов, на первый взгляд, мало связанных с экономикой? Вот некоторые из них. И, кстати, почитайте, на каких статьях бюджета в 2019 году сэкономили больше всего.
Событие в мире кино, которого ждут все, прошло в Лос-Анджелесе накануне. Там вручили «Оскара». Рассказываем, кто и за что получил статуэтки. Кроме того, в статье вы найдете и рецензии на фильмы-номинанты, и любопытные моменты с красной дорожки, и даже разбор нарядов звезд.
Не так уж и просто платно привиться от пневмококковой инфекции. В Минске исчезли вакцины. Напомним, эти прививки делают у нас по показаниям, в таком случае прививка будет бесплатной. Так вот для тех, кого прививают бесплатно, вакцина есть. А когда будет для желающих сделать ее платно?
Полуторагодовалая малышка из Петрикова, предположительно, отравилась таблетками, которые нашла в дорожной сумке бабушки. Мама девочки говорит, что, как только бабушка заметила, что Эмилия брала пакет с таблетками, сразу же попыталась вызвать у ребенка рвоту. Дальше события развивались очень стремительно. К сожалению, девочку не спасли. Еще одна трагедия с ребенком случилась в столице: из окна выпала 4-летняя девочка-китаянка.
Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович в выходные вывели Беларусь в финальный турнир FedCup. Игра была сложной. Капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна Пучек объяснила преображение Саснович в матчевой встрече, рассказала о мелких пакостях соперников, как отметили победу и планах на будущее.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В коттедже Давыдовича открылась школа танцев для детей. Ребятишки стали заниматься танцами в том же коттедже в Зацени, куда к Давыдовичу когда-то приезжали мальчики из Ястрембельской школы-интерната. Танцевально-спортивная лига вложила деньги в ремонт первого этажа дома, был заключен контракт с владельцем об условиях аренды. Но после открытия школы между владельцем дома и арендатором возникли споры. Во всей этой ситуации нас заинтересовал вопрос: может ли в доме человека, который был осужден по такой статье (ст. 168 УК Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), быть открыта школа или кружок для детей?
Вы помните, мы рассказывали вам об автоматизированной системе взыскания долгов? Да, та самая, которая автоматически будет списывать с ваших счетов невыплаченные долги. Планировалось, что все это будет занимать минут 15, но наша героиня оказалась без доступа к счетам на 10 дней. Читайте, как так вышло.
Вы же знаете, как активно застраивается минская Грушевка. Ведь еще совсем недавно это был деревянный район с большим количеством зелени, а теперь на оставшийся частный сектор наступает многоэтажная застройка. Каким помнят район женщина, которая переехала из деревянного барака 50 лет назад, и парень, частный дом которого снесли 8 лет назад?
Украина начала против Беларуси «газобетонную» войну. После «цементного дела», по итогам которого Украина ввела, по сути, заградительные пошлины против Беларуси, появились вопросы от производителей металлопроката, а потом и газобетона. Проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков. Стоит ждать новых пошлин? Под прицелом оказались четыре белорусских производителя.
Раньше дома сдавали без заземления, поэтому розетку в ваннойдля стиральной машины сделать было нельзя. Времена давно изменились, теперь розетка есть, наверное, в каждой ванной комнате. Стиралки, фены, бойлеры — все можно подключить.А телевизор можно?
Потерпевшие рассказали, при каких обстоятельства произошел взрыв на «Могилевдреве». Оказывается, люди вышли во вторую смену для срочного заказа: переделывали скамейки для Форума регионов. А вот в суде по делу 42-летних супругов — бывшего мэра Браслава Владимира Драневского и экс-начальника отдела экономики местного райисполкома Елены Драневской объявлен перерыв. Экс-мэр заболел, его жена заявила, что мужу не оказывают должной медицинской помощи. Напомним, супругов обвиняют в коррупции.
Какое интересное хобби у нашего героя: он делает музыкальные инструменты. Уже, наверное, сложно называть это только хобби, ведь мужчина стал настоящим мастером своего дела, да еще и играет теперь на этих самым инструментах. Представляете, один инструмент может стоить до тысячи долларов. Но работа эта тяжелая и кропотливая. Самое сложное, по признанию мастера, — сделать звук.
Какая грустная статистика: с алкогольной зависимостью к наркологам чаще всего приходят мужчины от 35 до 50 лет. Такие данные приводят специалисты из личного опыта. К нам в студию пришли врачи-наркологи. Они рассказали, как понять, что у вас зависимость, чем опасна привычка ходить по барам в пятницу и что нужно делать, чтобы помочь своему близкому, который стал зависимым. Раз затронули тему медиков, то почитайте еще про опыт белорусок, которые работают медсестрами в США.