В 308 семьях Пинска в 2019 году родился третий ребёнок

Источник материала: Полесская правда



Пинским городским отделом загс в прошедшем году зарегистрировано 1 571 рождение. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщила начальник городского отдела загса Елена Омельянюк.

В сравнении 2018 годом показатель рождаемости практически сохранился на одном уровне – 1 570 младенцев родилось в Пинске в 2018-м. В минувшем году в семьях пинчан родилось 833 мальчика и 738 девочек. Близнецы родились в 19 семьях.

Рождение первого ребенка зарегистрировали 552 семьи. Рождение второго ребенка – 601 семья. Третий ребенок родился в 308 семьях, и это лучший показатель последних лет, начиная с 2009 года.

Седьмой год в лидерах по популярности среди женских имен держится имя София. 51 девочка, родившаяся в Пинске, была названа этим именем. Второе имя по популярности была Анна. Так назвали 38 новорожденных девочек. Замыкает тройку самых распространенных имен для девочек – Александра. Родители 30 маленьких пинчанок решили назвать их этим именем. Любимыми именами пинчан, которыми называли новорожденных девочек в 2019 году, остаются Виктория (29), Дарья (26) , Ксения (26), Полина (26), Мария (25), Алиса (24) , Арина (24), Ева (24).

Неповторяющимся именем назвали 58 девочек. Редкими были Агата, Аиша, Андреа, Ария, Далила, Даяна, Евсевия, Летисия, Лоида, Лэйла, Николь, Прасковья, Тея, Ханна, Шейна. Среди единожды избранных – Алена, Алина, Наталья, Надежда, Раиса, Таисия, Ярослава.

Среди мужских имен самым популярным остается имя – Артем. 45 мальчишек-пинчан теперь носят это имя. Кстати, это имя занимает лидирующие позиции в списке мужских, начиная с 2012 года. Максимы и Романы заняли второе место в списке лидеров: по 36 новорожденных мальчиков названы этими именами. В тройке популярных мужских имен также имя Кирилл. Родители 35 малышей дали его своим сыновьям. Вошли в десятку популярных имен Тимофей (33), Александр (31), Даниил (30), Иван (29), Матвей (29), Михаил (34).

Неповторяющимся именем назвали 40 мальчиков. Редкие имена, которыми назвали мальчиков, Аарон, Дан, Евсевий, Ильдар, Леон, Мартин, Мухаммад, Рафаэль, Тамерлан, Хасан. Среди единожды избранных – Вадим, Валентин, Геннадий, Виктор, Игорь, Степан, Пётр.

Елена Омельянюк добавила, что в минувшем году городским отделом загс было зарегистрировано 1507 смертей, в том числе 174 регистрации смерти граждан, имевших постоянное место жительства не в г. Пинске.