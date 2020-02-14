



Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он