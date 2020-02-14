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В День влюбленных под венец

14.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в торжественной обстановке под марш Мендельсона Дмитрий и Юлия Филипповы обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака, скрепив союз подписями и поцелуем.

Дмитрий и Юлия выбрали в семейные покровители святого Валентина неслучайно. Они решили сделать день рождения семьи знаковым, связав себя узами брака в самый романтический праздник в году.

Вместе они уже 15 лет. Начали встречаться еще со школы. И на протяжении всего этого времени взрослели, строили планы и, самое главное, любили друг друга и смотрели в одном направлении. Как признаются виновники торжества, теперь 14 февраля для них станет особенным днем. Каждый год они будут отмечать сразу два праздника – День всех влюбленных и день рождения их семьи.

Глядя на счастливые лица молодоженов, убеждена, что всё у них получится и их союз с годами станет только крепче, а в доме всегда будет звучать веселый детский смех.

С рождением семьи вас, молодожены!

В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец
В День влюбленных под венец

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ

 
 
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Сегодня в торжественной обстановке под марш Мендельсона Дмитрий и Юлия Филипповы обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака,...
 
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