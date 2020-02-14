В День влюбленных под венец

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в торжественной обстановке под марш Мендельсона Дмитрий и Юлия Филипповы обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака, скрепив союз подписями и поцелуем.

Дмитрий и Юлия выбрали в семейные покровители святого Валентина неслучайно. Они решили сделать день рождения семьи знаковым, связав себя узами брака в самый романтический праздник в году.

Вместе они уже 15 лет. Начали встречаться еще со школы. И на протяжении всего этого времени взрослели, строили планы и, самое главное, любили друг друга и смотрели в одном направлении. Как признаются виновники торжества, теперь 14 февраля для них станет особенным днем. Каждый год они будут отмечать сразу два праздника – День всех влюбленных и день рождения их семьи.

Глядя на счастливые лица молодоженов, убеждена, что всё у них получится и их союз с годами станет только крепче, а в доме всегда будет звучать веселый детский смех.

С рождением семьи вас, молодожены!

















Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ