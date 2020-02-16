«Забеременела в 16 лет - вот и получилось». Истории пар, которые рано поженились (в 18 и раньше)

Источник материала: Tut.by

Кто-то считает, что до женитьбы нужно успеть нагуляться, получить образование, найти работу и обзавестись жильем. А некоторые находят свою любовь очень рано и создают семью, чтобы всего в жизни добиваться вместе. Мы пригласили пары, которые поженились в 18 лет и раньше. Они рассказали о трудностях, реакции родных и друзей и о том, жалели ли когда-нибудь о своем решении.