«Белпочта» приостановила прием почтовых отправлений в Китай

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» временно приостановила прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай, сообщается на сайте предприятия. Когда возобновится прием не сообщается.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП „Белпочта“ временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — сказано в сообщении.

«Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.