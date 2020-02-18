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«Белпочта» приостановила прием почтовых отправлений в Китай
18.02.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белпочта» временно приостановила прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай, сообщается на сайте предприятия. Когда возобновится прием не сообщается.
«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП „Белпочта“ временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — сказано в сообщении.
«Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.
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«Белпочта» временно приостановила прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай.
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