Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

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В мероприятии участвовали члены комиссии во главе с председателем районного Совета депутатов П.В. Навицким, а также член Совета Республики, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Е.О. Зябликова, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь» В.Д. Васильев и другие.

















Вместе с председателем Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковской в аг. Кищина Слобода гости посетили местное лесничество ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», сельский клуб, учреждение образования. Затем, переехав в д. Житьково, побывали в храме. Путь завершился в Новоянчинском Доме фольклора.





























































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