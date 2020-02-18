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Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

18.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии участвовали члены комиссии во главе с председателем районного Совета депутатов П.В. Навицким, а также член Совета Республики, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Е.О. Зябликова, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь» В.Д. Васильев и другие.

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Вместе с председателем Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковской в аг. Кищина Слобода гости посетили местное лесничество ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», сельский клуб, учреждение образования. Затем, переехав в д. Житьково, побывали в храме. Путь завершился в Новоянчинском Доме фольклора.

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Пригородный сельсовет: о совместной деятельности местного самоуправления и органов общественного самоуправления

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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Вчера на базе Пригородного сельского совета депутатов прошло выездное заседание постоянной мандатной комиссии Борисовского районного Совета депутатов.
 
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