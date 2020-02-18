КГК Беларуси разбирается в ситуации с зарплатами бюджетников

Работники некоторых бюджетных организаций за январь получили зарплаты меньше, чем в прошлом году. В Комитете госконтроля изучают ситуацию.

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Отмечается, что трудности возникли после введения новой системы оплаты труда бюджетникам.

Некоторые педагоги, работники детских садов, медики, работники культуры задались вопросом, почему в январе их зарплаты оказались даже меньше ноябрьских, пишет TUT.BY .

В Комитете госконтроля уверяют что разбежка получилась вовсе не из-за снижения зарплат, а из-за недостаточной работы нанимателей.

«Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — поясняют в ведомстве. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года».

Выходит, что наниматели просто неправильно объяснили, что считается зарплатой насамом деле.

В КГК отметили, что им поступила жалоба от работников СДЮШОР Гомельской области. Комитет проводит мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.

На сайте напоминают, что бюджетники, у которых есть вопросы по зарплатам, могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.