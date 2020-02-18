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КГК Беларуси разбирается в ситуации с зарплатами бюджетников
18.02.2020 10:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Работники некоторых бюджетных организаций за январь получили зарплаты меньше, чем в прошлом году. В Комитете госконтроля изучают ситуацию.
Об этом ведомство
Отмечается, что трудности возникли после введения новой системы оплаты труда бюджетникам.
Некоторые педагоги, работники детских садов, медики, работники культуры задались вопросом, почему в январе их зарплаты оказались даже меньше ноябрьских, пишет
В Комитете госконтроля уверяют что разбежка получилась вовсе не из-за снижения зарплат, а из-за недостаточной работы нанимателей.
«Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — поясняют в ведомстве. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года».
Выходит, что наниматели просто неправильно объяснили, что считается зарплатой насамом деле.
В КГК отметили, что им поступила жалоба от работников СДЮШОР Гомельской области. Комитет проводит мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.
На сайте напоминают, что бюджетники, у которых есть вопросы по зарплатам, могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.
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Работники некоторых бюджетных организаций за январь получили зарплаты меньше, чем в прошлом году. В Комитете госконтроля изучают ситуацию.
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