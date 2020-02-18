Из-за коронавируса отменяются рейсы из Пекина в Минск. Но не все

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Air China, которая трижды в неделю летает из Пекина в Минск, отменяет некоторые рейсы. Причиной стала низкая загрузка пассажирами из-за китайского коронавируса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из Пекина в Минск авиакомпания Air China летает по понедельникам, средам и пятницам. 18 февраля TUT.BY обратил внимание: из расписания национального аэропорта исчез ближайший рейс.

В пресс-службе Национального аэропорта «Минск-2» рассказали, что рейс в среду, 19 февраля, отменен по инициативе авиакомпании Air China.

В минском представительстве авиаперевозчика TUT.BY пояснили: полеты из Пекина в Минск не отменяются в целом — только некоторые рейсы.

— Так решил плановый отдел в Пекине. Из-за эпидемии коронавируса загрузка самолетов пассажирами стала низкой.

О том, в какие дни будут совершаться полеты, в представительстве авиакомпании следить по расписанию аэропорта или звонить напрямую в Air China.