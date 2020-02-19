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Соцсети шутят над «Табакерками», которые заменят киоски «Минсктрнас». А что еще там продавать?

19.02.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После новости о том, что киоски Минсктранса заменят «Табакерками» и там будут продавать талоны на проезд, люди стали шутить в соцсетях. А как вы думаете, что еще можно было бы продавать в таких киосках?

Напомним, на днях руководство филиала «Минсктранса» заявило, что сеть их киосков уменьшится. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса» — в подземных переходах станций метро.

Талоны на проезд в общественном транспорте уже есть в «Табакерках». Прорабатывается вопрос, чтобы там не только продавали разовые билеты, но и пополняли проездные БСК.

В соцсетях люди бурно отреагировали на эту новость и стали шутить о лучших местах для «Табакерок» и о том, что там надо продавать.

 

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А что еще нужно продавать в "Табакерках", кроме талонов?

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Соцсети шутят над «Табакерками», которые заменят киоски «Минсктрнас». А что там еще можно продавать, кроме талонов?
 
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