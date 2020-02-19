Соцсети шутят над «Табакерками», которые заменят киоски «Минсктрнас». А что еще там продавать?

Источник материала: Tut.by

После новости о том, что киоски Минсктранса заменят «Табакерками» и там будут продавать талоны на проезд, люди стали шутить в соцсетях. А как вы думаете, что еще можно было бы продавать в таких киосках?

Напомним , на днях руководство филиала «Минсктранса» заявило, что сеть их киосков уменьшится. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса» — в подземных переходах станций метро.

Талоны на проезд в общественном транспорте уже есть в «Табакерках». Прорабатывается вопрос, чтобы там не только продавали разовые билеты, но и пополняли проездные БСК.

В соцсетях люди бурно отреагировали на эту новость и стали шутить о лучших местах для «Табакерок» и о том, что там надо продавать.

Аўта_"Табакерка"_зак via Максим Деревнюк pic.twitter.com/9p6vJ8rQpM — Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) February 13, 2020

Табакерка is new Евроопт — Трэцяя лінія (@metro_3d_line) February 15, 2020

сацыяльны кантракт перагледжаны і, ў выніку, дапоўнены. цяпер гэта чарка, шкварка, табакерка. — Юра (@yurzmg) February 15, 2020

Вы будете удивлены, но это карта табакерок Минска: pic.twitter.com/8NjWLIiSSt — Pardon My Estonian (@Paznjak) February 18, 2020

Городские поликлиники решили убрать. Медицинское обслуживание населения будет проходить в «Табакерках». — танцующие руины (@daphnis_nerii) February 14, 2020

В скором времени в «Табакерках» можно будет оплатить коммунальные услуги и положить 5 рублей на мобильный телефон — Evgeny Kriskévich (@EKriskevich) February 14, 2020

Опрос А что еще нужно продавать в "Табакерках", кроме талонов? Шаурму

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