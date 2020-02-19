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Соцсети шутят над «Табакерками», которые заменят киоски «Минсктрнас». А что еще там продавать?
19.02.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После новости о том, что киоски Минсктранса
Талоны на проезд в общественном транспорте уже есть в «Табакерках». Прорабатывается вопрос, чтобы там не только продавали разовые билеты, но и пополняли проездные БСК.
В соцсетях люди бурно отреагировали на эту новость и стали шутить о лучших местах для «Табакерок» и о том, что там надо продавать.
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Соцсети шутят над «Табакерками», которые заменят киоски «Минсктрнас». А что там еще можно продавать, кроме талонов?
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