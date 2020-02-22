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Белоруса обвиняют в пересылке рицина в американскую тюрьму
22.02.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
34-летний гражданин Беларуси Владислав Тимощук обвиняется в пересылке в калифорнийскую тюрьму «токсических веществ в качестве оружия», сообщает
По данным прокуратуры, Владислав Тимощук отправил два письма с рицином из Беларуси в тюрьму Pelican Bay в Калифорнии. Письма были отправлены в 2016 и 2018 годах на имя начальника тюрьмы и одного из заключенных с инициалами «АС».
По данным
Прокуратура Калифорнии также сообщила, что в 2019 году перехватила письмо Тимощука заключенному Теодору Качиньскому (террористу, известному как Unabomber, который убил трех и ранил двух десятков человек). В том письме Тимощук рассказал, что в 2017 году пригрозил ежедневно убивать школьников в городе Анахайм, пока из тюрьмы Pelican Bay не выпустят заключенного «АС».
Тимощуку по американским законам грозит 5 лет тюрьмы за угрозы и пересылку опасных веществ, также возможен крупный штраф — до 250 тысяч долларов. Отметим, что между Беларусью и США нет договора об экстрадиции.
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По данным прокуратуры, Владислав Тимощук отправил два письма с рицином из Беларуси в тюрьму Pelican Bay в Калифорнии. Письма были отправлены в 2016 и 2018 годах на имя...
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