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Белоруса обвиняют в пересылке рицина в американскую тюрьму

22.02.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летний гражданин Беларуси Владислав Тимощук обвиняется в пересылке в калифорнийскую тюрьму «токсических веществ в качестве оружия», сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на прокуратуру Калифорнии.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

По данным прокуратуры, Владислав Тимощук отправил два письма с рицином из Беларуси в тюрьму Pelican Bay в Калифорнии. Письма были отправлены в 2016 и 2018 годах на имя начальника тюрьмы и одного из заключенных с инициалами «АС».

По данным The New York Times, гражданин Беларуси Владислав Тимощук проживал в США. В 2006 году его посадили за ограбление, угон машины и насилие в отношении должностного лица. Но после досрочного освобождения в 2011 году его депортировали в Беларусь. Он не отбывал наказание в тюрьме Pelican Bay, в которую отсылал письма с рицином.

Прокуратура Калифорнии также сообщила, что в 2019 году перехватила письмо Тимощука заключенному Теодору Качиньскому (террористу, известному как Unabomber, который убил трех и ранил двух десятков человек). В том письме Тимощук рассказал, что в 2017 году пригрозил ежедневно убивать школьников в городе Анахайм, пока из тюрьмы Pelican Bay не выпустят заключенного «АС».

Тимощуку по американским законам грозит 5 лет тюрьмы за угрозы и пересылку опасных веществ, также возможен крупный штраф — до 250 тысяч долларов. Отметим, что между Беларусью и США нет договора об экстрадиции.

 
 
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По данным прокуратуры, Владислав Тимощук отправил два письма с рицином из Беларуси в тюрьму Pelican Bay в Калифорнии. Письма были отправлены в 2016 и 2018 годах на имя...
 
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