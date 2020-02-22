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В сигаретах, купленных сельчанкой из-под Орши, была ртуть. Из дома отселили семью с шестью детьми
22.02.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МЧС подтвердило, что в
Напомним, дней десять назад Валентина, жительница деревни Бабиничи Оршанского района, купила в местном магазине блок сигарет. Во время курения она периодически замечала, что некоторые из сигарет потрескивали, а потом гасли. Подруга Ольга предложила одну из них разобрать. Внутри женщины увидели небольшие шарики и предположили, что это ртуть.
Вечером 21 февраля Ольга позвонила в МЧС и сообщила о находке. Спасатели изъяли сигареты с ртутью, поместив их в стеклянный сосуд. Сотрудники МЧС проверили и дом Ольги, но там было все в порядке.
В доме Валентины, которая и купила блок сигарет, концентрация паров ртути превышала допустимую норму в 150 раз. При этом сам металл не нашли.
Валентина с мужем — многодетная семья: у них шестеро детей возрасте от 5 до 19 лет. Мать с детьми направили для обследования в больницу. А муж женщины будет жить в другом своем доме — по соседству.
По факту обнаружения ртути в сигаретах проводится расследование.
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МЧС подтвердило, что в сигаретах, которые жительница деревни Бабиничи Оршанского района купила в местном магазине, была ртуть.
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