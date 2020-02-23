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Студент сделал картонный макет древнего Пинска

23.02.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студент индустриально-педагогического колледжа Евгений Карпенко сделал масштабный макет древнего Пинска из картона, пишет «Медиа-Полесье».


План старого города Евгений взял из книги Александра Лозицкого «Пинск XVI столетия». По нему легко было узнать, чем занимались жители старинного Пинска. На план были нанесены ландшафт, размер дворов, площадь детинца, а также ремесленные мастерские и лавки, рынок, ворота, укрепления, храмы и другие строения.

Макет автор сделал из гофрированного картона, потому что этот материал легко достать и с ним проще работать.


Детинец, где жил князь и дружина, и оборонительные сооружения. За первым оборонительным рвом жили богатая шляхта и духовенство, находился рынок




 
 
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На макете есть детинец, где жил князь и дружина, а также оборонительные сооружения, за которыми жили богатая шляхта и духовенство, находился рынок.
 
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