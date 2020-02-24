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Тепло, серо, мокро. Погода в Гомеле в последнюю неделю календарной зимы

24.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя неделя февраля в Гомеле будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник в Гомеле будет облачным, утром пройдет мокрый снег, воздух прогреется до +5°С, будет очень ветрено.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Утром холодно, около нуля, днем до +5°С, к вечеру обещают дождь.

В среду и четверг весь день будет идти дождь, зато тепло — до +8°С.

В пятницу утром похолодает до 0 °C. Днем будет пасмурно, зато без осадков — и до +5°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Последняя неделя февраля в Гомеле будет теплой и дождливой.
 
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