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Тепло, серо, мокро. Погода в Гомеле в последнюю неделю календарной зимы
24.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя февраля в Гомеле будет теплой и дождливой, сообщает
Понедельник в Гомеле будет облачным, утром пройдет мокрый снег, воздух прогреется до +5°С, будет очень ветрено.
Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Утром холодно, около нуля, днем до +5°С, к вечеру обещают дождь.
В среду и четверг весь день будет идти дождь, зато тепло — до +8°С.
В пятницу утром похолодает до 0 °C. Днем будет пасмурно, зато без осадков — и до +5°С.
Хорошей недели!
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Последняя неделя февраля в Гомеле будет теплой и дождливой.
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