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Около 80 брестских кадетов провели трогательный флешмоб в помощь маленькой девочке
25.02.2020 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учащиеся Брестского областного кадетского училища в деревне Ястрембель Барановичского района провели флешмоб в поддержку четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 млн долларов на лечение.
В коротком видеоотчете кадеты рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав фразу «Соня живи».
Видео:
Напомним, это уже второй масштабный флешмоб в поддержку девочки. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в
София родилась 14 ноября. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».
«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на
Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 23 февраля собрано 277 072 доллара.
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Девочке на лечение от СМА необходимо собрать 2,5 млн долларов.
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