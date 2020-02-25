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Около 80 брестских кадетов провели трогательный флешмоб в помощь маленькой девочке

25.02.2020 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учащиеся Брестского областного кадетского училища в деревне Ястрембель Барановичского района провели флешмоб в поддержку четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 млн долларов на лечение.


Фото: Скрин-шот видео

В коротком видеоотчете кадеты рассказали историю девочки, а затем выстроились на плацу, образовав фразу «Соня живи».

Видео: Ирина Мухаревская

Напомним, это уже второй масштабный флешмоб в поддержку девочки. 8 февраля в Ганцевичах милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома на городском аэродроме выстроили свои автомобили в надпись HELP.

София родилась 14 ноября. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».

«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на странице помощи девочки в соцсетях.

Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На 23 февраля собрано 277 072 доллара.

Помощь девочке можно так:

Номер телефона МТС, для пополнения баланса: +375297354343

Карта МТБанк 5 351 041 071 592 016 срок до 07/22

PayPal: dimitri. scharavin89@mail.ru

Яндекс деньги: 4100111604047338
Благотворительные счета открыты на ZHAHUN YULIYA

БАНК ЦБУ 117 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП200369858 МФОAKBBBY21802

Белорусский рубль
Транзитный счет №BY05AKBB38193821096561300000 на благотворительный счет №
BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117

Доллары США
Транзитный счет № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117

Евро
Транзитный счёт №BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт № BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117

Российские рубли
Транзитный счёт № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №
BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117

Карта Беларусбанк
6711 7700 1842 9519
до 01/23

Карта Сбербанк России
5336 6903 7487 9338
до 05/22
Anjelika Kartineva владелец Анжелика Юрьевна

Цель: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Жагунь Юлия Павловна, на лечение в США дочери Жагунь Софии Евгеньевны
Читать полностью: https://news.tut.by/society/672519.html

 
 
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Девочке на лечение от СМА необходимо собрать 2,5 млн долларов.
 
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