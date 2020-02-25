По жесткому или свободному графику. Как повлияют изменения в Трудовом кодексе на тех, кто хочет работать «на удаленке»

Источник материала: Полымя

С 28 января вступил в силу Трудовой кодекс в новой редакции. Впервые в нем появилась глава о дистанционной работе, а вместе с ней – много слухов и вопросов у тех, кто далек от нюансов законодательства. Как будет вестись учет рабочего времени «дистанционщика», смогут ли молодые специалисты работать «на удаленке» и почему фрилансеру не стоит рассчитывать на отпуск и больничные, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права Гродненского филиала БИП Наталия Пилипенко.





– Зачем нужно было включать понятие «дистанционная работа» в Трудовой кодекс и почему слухи о том, что фрилансеры смогут претендовать на соцпакет не оправдались?

– Узаконить труд дистанционных работников на практике пытались по-разному – через гражданско-правовой договор подряда, договор на оказание разовых услуг. Теперь эту сферу урегулировали. Из-за того, что не все люди имеют прямое отношения к трудовому законодательству, произошла путаница между понятиями и правовыми отношениями. В Трудовом кодексе нет термина «фрилансер», и понятие «дистанционная работа» с фрилансом не имеет ничего общего. Работник состоит в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора. На него распространяется действие законодательства о труде: ему полагаются выходные, отпуск, социальные льготы и гарантии, ежемесячная зарплата, аванс, оплачиваемый больничный и так далее. Фрилансер – птица вольная, не связанная трудовыми отношениями. Он может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как самозанятый, платить налоги и отчисления в ФСЗН, но под понятие «работник» он все равно не подпадает, потому что у него нет трудового договора с нанимателем.

– В какой сфере дистанционная работа может оказаться наиболее востребованной и в чем наниматель и работник выигрывают, заключив такой договор?

– Каждый наниматель вправе сам определять, какая именно работа будет выполняться дистанционно, исходя из потребностей, вида деятельности, штатного расписания. По большей части это будет зависеть не от пожеланий работника, а от специфики предлагаемой вакансии. Зачастую нанимателю выгодно экономить на оборудовании рабочих мест и аренде помещений, а сотруднику, например, не хочется быть привязанным к офису. Почему бы нет? Работать дистанционно могут юристы, бухгалтеры, переводчики, программисты, дизайнеры, словом, те специалисты, присутствие которых в офисе не обязательно: они могут общаться с работодателем и передавать результаты своего труда через так называемые информационно-телекоммуникационные сети: различные мессенджеры, приложения, специальные программы. Дистанционная работа – это хорошая возможность для мам в декрете, людей с инвалидностью или тех, кто вынужден ухаживать за больным членом семьи, но при этом не хочет отказываться от стабильного дохода.

– Вправе ли «удаленщик» требовать, чтобы с ним заключили трудовой договор?

– Да. Допустим, наниматель с одним и тем же человеком в течение короткого времени несколько раз заключил краткосрочный договор подряда на выполнение аналогичных услуг. Тогда исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о заключении бессрочного трудового договора со всеми социальными гарантиями, которые предоставляет наниматель.

– Может ли дистанционный работник находиться за границей?

– Законодательство этого не запрещает. В трудовом договоре в таких случаях должно быть прописано, что работник не привязан к графику, то есть самостоятельно организовывает свой труд.

– А как быть с больничными, если сотрудник за границей? Белорусский наниматель примет справку от врача из другой страны?

– У тех, кто находится за границей, как правило, есть медицинская страховка. Она должна покрыть расходы на лечение. Однако если говорить о справке как о подтверждении временной нетрудоспособности, то вряд ли она вообще может понадобиться. Посудите сами: человек не привязан к офису, рабочему графику. Он сам распоряжается своим временем, а нанимателя волнует только конечный результат. Зачем тогда нужна справка?

– Смогут ли молодые специалисты работать дистанционно по распределению?

– В теории выпускники отдельных специальностей могут работать дистанционно, но на практике ждать этого не следует. Пока в Кодексе об образовании нет изменений, которые могли бы служить предпосылками к этому, и в ближайшем будущем не предвидится. Молодые специалисты (согласно букве закона, кстати, тоже) должны не просто отработать распределение, а получить за это время профессиональные навыки и практический опыт. Дистанционно это сделать невозможно. Да и вряд ли наниматель согласится на такие трудовые отношения с еще вчерашним студентом.

– Травматизм на работе: такое понятие для «дистанционщика» вообще существует?

– Чтобы говорить о безопасных условиях и охране труда, рабочее место должно быть аттестовано. А как его можно аттестовать в случае с дистанционным работником? Да никак! Сегодня он сидит за ноутбуком дома, завтра – в кафе, послезавтра – в чужом офисе. Наниматель обязан ознакомить «дистанционщика» с требованиями по охране труда, только если сам предоставляет или рекомендует ему конкретное оборудование и инструменты для работы. В противном случае проводить инструктаж по технике безопасности никто никому не должен. Проще говоря, ударило током от собственного ноутбука – сам виноват, а вот, если от ноутбука, который дал директор, будут разбирательства. Но важно помнить, что в трудовом договоре можно изначально прописать дополнительные обязанности нанимателя в обеспечении безопасных условий и охраны труда. Тогда будут основания для предъявления претензий, случись что-то.

– Чаще всего дистанционный работник пользуется все-таки личным оборудованием. Наниматель обязан платить за это какую-либо компенсацию?

– Соискатель, который хочет работать дистанционно, должен быть готов к тому, что скорее всего ему предложат пользоваться личной техникой и могут отказать в трудоустройстве, если он на это не согласится. Наниматель может выплачивать компенсацию за износ оборудования, возмещать другие затраты, например, на ремонт, но не обязан этого делать. Все зависит опять же от того, что пропишут стороны в трудовом договоре.

– Как будет вестись учет рабочего времени дистанционного работника?

– Все зависит от специфики работы и договоренности сторон. Иногда нанимателю нужно, чтобы работник обязательно был на связи в конкретный отрезок времени, а иногда его волнуют только конечный результат и сроки выполнения. В зависимости от этого наниматель может вести учет рабочего времени, а может разрешить сотруднику самоорганизовывать свой труд, предоставив свободный график. В любом случае в трудовом договоре этот момент должен быть обязательно прописан. Дисциплину труда при этом никто не отменял: за нарушение дедлайна, некачественное исполнение или неисполнение задания работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.

– Какие еще обязательные пункты должен содержать трудовой договор с дистанционным работником?

– Нужно прописать порядок взаимодействия с нанимателем: условия обмена электронными документами и сообщениями, письменными заданиями, любой информацией, которая нужна для работы, результатами труда. Важно очертить, как будет происходить обмен другими документами: приказами, уведомлениями, заявлениями и так далее.

– Придется ли приезжать в офис каждый раз, когда нужна будет личная подпись в документах?

– Встретиться с нанимателем и лично все подписать дистанционный работник обязан только при заключении трудового договора. Остальными документами можно обмениваться удаленно по электронной почте, дублируя все почтовым отправлением на бумаге. Это касается и увольнения: чтобы расторгнуть трудовые отношения, приезжать в офис необязательно.

Источник: grodnonews.by

Текст: Анна РАДЮК

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