|
24-летнему парню дали два года с отсрочкой за кражу у иностранца в аквапарке более 9 тысяч долларов
26.02.2020 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре прошлого года у иностранца в аквапарке украли крупную сумму. Суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Гомельской области, который похитил у мужчины 9110 долларов. Об этом
Суд признал 24-летнего парня виновным в краже в крупном размере (9110 долларов) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (2700 рублей).
При этом суд применил к обвиняемому отсрочку исполнения наказания на два года. Если в течение этого срока мужчина будет соблюдать правила: не менять место жительства без согласования, являться отмечаться раз в месяц, находиться дома с 9 вечера до 6 утра, а также выполнит общественно полезные работы в объеме 60 часов, — то через два года суд может освободить его от наказания в виде лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, в декабре прошлого года иностранец
Один из мужчин, 24-летний уроженец Гомельщины, признался что проверил карманы в чужих джинсах и достал из них пачку долларов. Второй подозреваемый рассказал, что забрал белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд признал 24-летнего парня виновным в краже в крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отсрочкой и со штрафом в размере 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)