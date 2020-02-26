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24-летнему парню дали два года с отсрочкой за кражу у иностранца в аквапарке более 9 тысяч долларов

26.02.2020 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре прошлого года у иностранца в аквапарке украли крупную сумму. Суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Гомельской области, который похитил у мужчины 9110 долларов. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд признал 24-летнего парня виновным в краже в крупном размере (9110 долларов) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (2700 рублей).

При этом суд применил к обвиняемому отсрочку исполнения наказания на два года. Если в течение этого срока мужчина будет соблюдать правила: не менять место жительства без согласования, являться отмечаться раз в месяц, находиться дома с 9 вечера до 6 утра, а также выполнит общественно полезные работы в объеме 60 часов,  — то через два года суд может освободить его от наказания в виде лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, в декабре прошлого года иностранец отправился в аквапарк «Лебяжий». В кабинке для переодевания мужчина оставил джинсы, в кармане которых было более 9 тысяч долларов и 900 белорусских рублей. Мужчина провел в аквапарке около двух часов, а когда вернулся в раздевалку, то не обнаружил своих денег. По камерам видеонаблюдения милиция определила людей, которые могли быть причастны к краже.

Один из мужчин, 24-летний уроженец Гомельщины, признался что проверил карманы в чужих джинсах и достал из них пачку долларов. Второй подозреваемый рассказал, что забрал белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке.

 
 
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Суд признал 24-летнего парня виновным в краже в крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отсрочкой и со штрафом в размере 100...
 
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