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Массовое профилактическое мероприятие в рамках Единого дня безопасности пройдет в Кировске

27.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

29 февраля в районном Доме культуры пройдет массовое профилактическое мероприятие в рамках Единого дня безопасности.

Массовое профилактическое мероприятие в рамках Единого дня безопасности пройдет в Кировске

Место его проведения разделят на зоны активности. Для представителей учреждений, организаций и предприятий района, а также учащихся школ города будет работать интерактивная площадка от РОЧС «Проведи время с пользой». Ее цель – закрепление знаний по безопасности жизнедеятельности в быту. С отработкой правил оказания первой медицинской помощи пострадавшему познакомит тематическая площадка специалистов центральной районной больницы. Интерактивные площадки на профилактические темы также развернут представители района газоснабжения, районной энергогазовой инспекции, районного отделения Департамента охраны МВД.

Будет работать фотозона, где каждый желающий сможет примерить боевую одежду сотрудников МЧС и сделать снимок на память.

В мероприятии примут участие коллективы художественной самодеятельности.

Начало мероприятия в 10.00.

 
 
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29 февраля в районном Доме культуры пройдет массовое профилактическое мероприятие в рамках Единого дня безопасности. Место его проведения разделят на зоны...
 
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