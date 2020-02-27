Мужчина в Лиозненском районе украл 16 ульев и расставил их в огороде

Источник материала: Tut.by

Мужчина в Лиозненском районе украл 16 пчелиных ульев у сельхозпредприятия — и попал под «уголовку», сообщает милиция региона.



Фото носит иллюстративный характер. Инна Северин, TUT.BY

Предприятие решило разводить пчел. Для этого осенью закупили 30 ульев, те отправились ждать весны на склад. Но 16 из них в какой-то момент пропали. Обнаружив это, представители хозяйства обратились в милицию.

Подозреваемого нашли быстро, оказывается, мужчина, который положил глаз на пчелиные домики, раньше даже пытался договориться с местным сторожем, чтобы украсть их. Не договорились — и он позже самостоятельно вынес их со склада, а после попросил знакомого на телеге перевезти ульи к себе в огород. Там их и нашли.

Ульи вернули законному владельцу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.