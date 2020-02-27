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Мужчина в Лиозненском районе украл 16 ульев и расставил их в огороде
27.02.2020 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина в Лиозненском районе украл 16 пчелиных ульев у сельхозпредприятия — и попал под «уголовку»,
Предприятие решило разводить пчел. Для этого осенью закупили 30 ульев, те отправились ждать весны на склад. Но 16 из них в какой-то момент пропали. Обнаружив это, представители хозяйства обратились в милицию.
Подозреваемого нашли быстро, оказывается, мужчина, который положил глаз на пчелиные домики, раньше даже пытался договориться с местным сторожем, чтобы украсть их. Не договорились — и он позже самостоятельно вынес их со склада, а после попросил знакомого на телеге перевезти ульи к себе в огород. Там их и нашли.
Ульи вернули законному владельцу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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В отношении него возбуждено уголовное дело.
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