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В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса
28.02.2020 09:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Китайский вирус был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля.
Об этом
Наличие коронавируса 2019-nCoV было выявлено по результатам тестов, проведенных в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 27 февраля.
Известно, что зараженный – один из иранских студентов, который прилетел в Минск из Баку 22 февраля.
В Минздраве добавили, что пациент вместе с контактировавшими с ним лицами помещен в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
28 февраля первый случай заражения коронавирусом был выявлен также в Литве. Об этом сообщило министерство здравоохранения Литвы. Зараженная – женщина, вернувшаяся из Вероны, помещена в больницу Шяуляй. У нее нет выраженных симптомов болезни.
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Китайский вирус был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля.
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