В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

Китайский вирус был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Наличие коронавируса 2019-nCoV было выявлено по результатам тестов, проведенных в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 27 февраля.

Известно, что зараженный – один из иранских студентов, который прилетел в Минск из Баку 22 февраля.

В Минздраве добавили, что пациент вместе с контактировавшими с ним лицами помещен в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

28 февраля первый случай заражения коронавирусом был выявлен также в Литве. Об этом сообщило министерство здравоохранения Литвы. Зараженная – женщина, вернувшаяся из Вероны, помещена в больницу Шяуляй. У нее нет выраженных симптомов болезни.