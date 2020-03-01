ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокой

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о решении объявить максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. Об этом он написал в Twitter .



Фото: Reuters

— На своем сегодняшнем брифинге я сообщил средствам массовой информации, что, основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы теперь повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне.

ВОЗ сообщает , что за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях COVID19 — это самое низкое число за месяц.

Китай сообщил в общей сложности о 78 959 случаях инфицирования и 2791 смерти.

За пределами Китая сейчас заражены 4351 человек в 49 странах, зафиксировано 67 смертельных случаев.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом .