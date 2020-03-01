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ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокой
01.03.2020 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о решении объявить максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. Об этом он написал в
— На своем сегодняшнем брифинге я сообщил средствам массовой информации, что, основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы теперь повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне.
ВОЗ
Китай сообщил в общей сложности о 78 959 случаях инфицирования и 2791 смерти.
За пределами Китая сейчас заражены 4351 человек в 49 странах, зафиксировано 67 смертельных случаев.
Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден
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За пределами Китая сейчас заражены 4351 человек в 49 странах, зафиксировано 67 смертельных случаев.
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