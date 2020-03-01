ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВОЗ повысила уровень угрозы эпидемии коронавируса до очень высокой

01.03.2020 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о решении объявить максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. Об этом он написал в Twitter.


Фото: Reuters

— На своем сегодняшнем брифинге я сообщил средствам массовой информации, что, основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы теперь повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне.

ВОЗ сообщает, что за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях COVID19 — это самое низкое число за месяц.

Китай сообщил в общей сложности о 78 959 случаях инфицирования и 2791 смерти.

За пределами Китая сейчас заражены 4351 человек в 49 странах, зафиксировано 67 смертельных случаев.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пределами Китая сейчас заражены 4351 человек в 49 странах, зафиксировано 67 смертельных случаев.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестская областная коллегия адвокатов провела в Пинске отчётно-выборную конференцию и… сыграла спектакль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика