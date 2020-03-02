Источник материала: Tut.by

В селе Улла живет 700 человек. Артем когда-то учился на священника, но не закончил: понял, что это не его. Сейчас парень работает в местной музыкальной школе кочегаром. Смена длится 11−12 часов: иногда днем, иногда ночью. Работа довольно монотонная — нарубить дров и подбрасывать их каждые 40 минут. После обеда легче — Артем может и книгу почитать (сейчас — «Голоса Утопии» Алексиевич), и на гитаре поиграть (Цоя, конечно). Зарплата у парня небольшая — 350 рублей, а работа сезонная. Таких, как Артем, общество зачастую не замечает — считает их работу не стоящей внимания. Именно о таких людях наш новый проект — « (Не)маленький человек ».