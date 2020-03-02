Пороговые баллы на ЦТ в 2020 году повышать не будут. По русскому - от 10, по математике - от 20

Источник материала: Tut.by

В 2020 году пороговые баллы на ЦТ поднимать не будут, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Как и в прошлом году, в приемные комиссии университетов и колледжей можно подавать сертификаты, имея в них от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам, от 20 баллов — по математике, физике, химии и биологии, от 25 баллов — по истории, географии, иностранным языкам. Такое решение утверждено приказом министра образования Игоря Карпенко.



Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что летом 2019 года, после завершения централизованного тестирования, директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк анонсировал: в следующем году минимальные баллы в сертификатах, с которыми абитуриенты смогут поступать в университеты и колледжи, будут повышены . В начале февраля 2020-го рассматривались уже три варианта : оставить пороговые значения прежними, повысить их или вовсе от них отказаться.

В результате в Министерстве образования посчитали целесообразным оставить все, как было прежде.

Сейчас минимальные (пороговые) баллы выглядят вот так:

по белорусскому и русскому языкам для всех специальностей, кроме филологических, — от 10 (для будущих филологов — от 25);

по математике, физике, химии, биологии, если это первый профильный предмет, — от 20;

по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это первый профильный предмет, — от 25;

по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет, — от 10;

по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет, — от 15.

При поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.

В прошлом году баллы на ЦТ считали по новой методике . По мнению РИКЗ, именно она отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было раньше. Итоги ЦТ 2019 года показали: процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот в области низких баллов результаты ощутимо выросли, как и прогнозировали в РИКЗ.