ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пороговые баллы на ЦТ в 2020 году повышать не будут. По русскому - от 10, по математике - от 20

02.03.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2020 году пороговые баллы на ЦТ поднимать не будут, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Как и в прошлом году, в приемные комиссии университетов и колледжей можно подавать сертификаты, имея в них от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам, от 20 баллов — по математике, физике, химии и биологии, от 25 баллов — по истории, географии, иностранным языкам. Такое решение утверждено приказом министра образования Игоря Карпенко.


Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что летом 2019 года, после завершения централизованного тестирования, директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк анонсировал: в следующем году минимальные баллы в сертификатах, с которыми абитуриенты смогут поступать в университеты и колледжи, будут повышены. В начале февраля 2020-го рассматривались уже три варианта: оставить пороговые значения прежними, повысить их или вовсе от них отказаться.

В результате в Министерстве образования посчитали целесообразным оставить все, как было прежде.

  • по белорусскому и русскому языкам для всех специальностей, кроме филологических, — от 10 (для будущих филологов — от 25);
  • по математике, физике, химии, биологии, если это первый профильный предмет, — от 20;
  • по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это первый профильный предмет, — от 25;
  • по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет, — от 10;
  • по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет, — от 15.

При поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.

В прошлом году баллы на ЦТ считали по новой методике. По мнению РИКЗ, именно она отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было раньше. Итоги ЦТ 2019 года показали: процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот в области низких баллов результаты ощутимо выросли, как и прогнозировали в РИКЗ.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году пороговые баллы на ЦТ поднимать не будут. Такое решение Министерство образования приняло 13 февраля.
 
Новости дня
Новости общества
 
На улице Семашко в реке Мышка нашли тело женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика