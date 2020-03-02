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Пороговые баллы на ЦТ в 2020 году повышать не будут. По русскому - от 10, по математике - от 20
02.03.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году пороговые баллы на ЦТ поднимать не будут, рассказали TUT.BY в Министерстве образования. Как и в прошлом году, в приемные комиссии университетов и колледжей можно подавать сертификаты, имея в них от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам, от 20 баллов — по математике, физике, химии и биологии, от 25 баллов — по истории, географии, иностранным языкам. Такое решение утверждено приказом министра образования Игоря Карпенко.
Напомним, что летом 2019 года, после завершения централизованного тестирования, директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк анонсировал: в следующем году минимальные баллы в сертификатах, с которыми абитуриенты смогут поступать в университеты и колледжи,
В результате в Министерстве образования посчитали целесообразным оставить все, как было прежде.
При поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.
В прошлом году баллы на ЦТ считали
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В 2020 году пороговые баллы на ЦТ поднимать не будут. Такое решение Министерство образования приняло 13 февраля.
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