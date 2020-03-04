Как страна и мир живут с коронавирусом, новый вице-премьер и нефть, наш КВН снова «тот» - все за вчера

Иногда так хочется проснуться в одной большой Беларуси, как шутили недавно в КВН «Дети Тьюринга» из БГУ (у нас, кстати, с ними большое интервью — не пропустите). Особенно в такой Беларуси, где в первых числах марта — +16°С (и это рекорд!), TUT.BY работает без технических сбоев (простите, вчера что-то непонятное было), в аптеках есть маски и антисептики… Так, все, хватит, в жизни еще много всего происходит — давайте же посмотрим, что вы могли пропустить во вторник.
Видели, что минские айтишники перечислили инфекционке 10 тыс. долларов? «Хотим дать возможность врачам заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это, должно быть, у них принято». Врачи, вы там как, не обиделись?
Ставки акцизов на бензин и дизтопливо с 1 марта 2020 года повышены в четыре раза (правда, с нюансами). Но это не значит, что на заправках подорожает бензин и дизель — это значит, что российским сетям станет сложнее работать на нашем рынке. Давайте объясним.
Ну, а президент вчера сменил профильного вице-премьера и провел очередное совещание по поставкам нефти, где «актуализировал задачи по поиску новых поставщиков» и выстраиванию логистики доставки. «И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам». Вот здесь подробности совещания.
БГУ снизил цены на обучение. Да-да, две недели назад поднял — а потом снизил. К недовольству студентов прислушались, что ли? Все цифры — здесь. Там, кстати, после повышения стоимости обучения в БГУ решение поднять цены приняли еще несколько вузов — и их студентов сейчас наверняка интересует, возьмут ли и в этот раз их университеты пример с БГУ.
Если у вас много лишних денег, держите бизнес-план: можно построить коттедж под Минском и сдавать его в посуточную аренду. При средней стоимости аренды 400−600 рублей в сутки все выглядит красиво и прибыльно. Но так ли это на самом деле? Спросили человека, который попробовал.
Если же лишних денег нет, а что-то в жизни поменять все же хочется, то вот вам история акушерки из Лиды, которая купила себе велосипед. Начала с езды на работу, несмотря на боязнь показаться «несолидной» и «молодящейся», а сейчас уже в этом году готовится к заезду на 1200 км. Ну же, весна — самое время для перемен!
Хотите, расскажем, что белорусы думают о сокращении декретного отпуска и повышении пособий? Некоторые, например, согласны уходить в декрет на полтора года и получать в это время 80% своей зарплаты. А знаете, почему в декрет в основном уходят женщины? Мужчины боятся, что их засмеют! А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не боится — и собирается в декрет.
Смотрите, белорусская IT-компания попала в десятку самых быстрорастущих компаний Европы — у них рост выручки почти на 9000%! В портфолио продуктов, кстати, тоже все хорошо. Давайте расскажем, что мы о них знаем.
Кстати! Мы тут продолжаем серию наших тестов по коварным правилам русского языка. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы владеете правописанием заглавных и строчных букв. Нобелевская премия — с большой или маленькой? А 8 М/марта — как напишем? Давайте угадывать — и разбираться.
Хорошего дня, друзья, — и пусть страна живет не только разговорами о коронавирусе!
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