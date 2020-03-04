ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как страна и мир живут с коронавирусом, новый вице-премьер и нефть, наш КВН снова «тот» - все за вчера

04.03.2020 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Иногда так хочется проснуться в одной большой Беларуси, как шутили недавно в КВН «Дети Тьюринга» из БГУ (у нас, кстати, с ними большое интервью — не пропустите). Особенно в такой Беларуси, где в первых числах марта — +16°С (и это рекорд!), TUT.BY работает без технических сбоев (простите, вчера что-то непонятное было), в аптеках есть маски и антисептики… Так, все, хватит, в жизни еще много всего происходит — давайте же посмотрим, что вы могли пропустить во вторник.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Ставки акцизов на бензин и дизтопливо с 1 марта 2020 года повышены в четыре раза (правда, с нюансами). Но это не значит, что на заправках подорожает бензин и дизель — это значит, что российским сетям станет сложнее работать на нашем рынке. Давайте объясним.
  • Кстати. С начала года автомобильное топливо на заправках подорожало на 9 копеек, или на 5%. И это не предел. Давайте разберемся, что влияет на цену топлива и почему подорожание неизбежно. А мы-то, конечно, очень ждем, когда же цены на АЗС станут отрицательными. Слышали же об отрицательных ценах на электроэнергию в ряде европейских стран? Вот здесь подробно объясняем, что за феномен.
  • Ну, а президент вчера сменил профильного вице-премьера и провел очередное совещание по поставкам нефти, где «актуализировал задачи по поиску новых поставщиков» и выстраиванию логистики доставки. «И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам». Вот здесь подробности совещания.
  • БГУ снизил цены на обучение. Да-да, две недели назад поднял — а потом снизил. К недовольству студентов прислушались, что ли? Все цифры — здесь. Там, кстати, после повышения стоимости обучения в БГУ решение поднять цены приняли еще несколько вузов — и их студентов сейчас наверняка интересует, возьмут ли и в этот раз их университеты пример с БГУ.
  • Так, а что там в мире? Видели, что происходит на турецких границах после того, как Эрдоган приказал открыть их для беженцев? ЕС уже заявил, что выделит Греции на укрепление границ 700 млн евро из-за обострения ситуации.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Если у вас много лишних денег, держите бизнес-план: можно построить коттедж под Минском и сдавать его в посуточную аренду. При средней стоимости аренды 400−600 рублей в сутки все выглядит красиво и прибыльно. Но так ли это на самом деле? Спросили человека, который попробовал.
  • Если же лишних денег нет, а что-то в жизни поменять все же хочется, то вот вам история акушерки из Лиды, которая купила себе велосипед. Начала с езды на работу, несмотря на боязнь показаться «несолидной» и «молодящейся», а сейчас уже в этом году готовится к заезду на 1200 км. Ну же, весна — самое время для перемен!
  • Хотите, расскажем, что белорусы думают о сокращении декретного отпуска и повышении пособий? Некоторые, например, согласны уходить в декрет на полтора года и получать в это время 80% своей зарплаты. А знаете, почему в декрет в основном уходят женщины? Мужчины боятся, что их засмеют! А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не боится — и собирается в декрет.


О СПОРТЕ


  • Вчера мы узнали соперников по футбольной Лиге наций — Албания, Литва и Казахстан. Будем болеть за наших, но это все еще очень нескоро.

Все новости вторника, 3 марта

Кстати! Мы тут продолжаем серию наших тестов по коварным правилам русского языка. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы владеете правописанием заглавных и строчных букв. Нобелевская премия — с большой или маленькой? А 8 М/марта — как напишем? Давайте угадывать — и разбираться.

Хорошего дня, друзья, — и пусть страна живет не только разговорами о коронавирусе!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Иногда так хочется проснуться в одной большой Беларуси, как шутили недавно в КВН «Дети Тьюринга» из БГУ. Особенно в такой Беларуси, где в первых числах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Профилактическая акция “Вместе против наркотиков” в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика