Как страна и мир живут с коронавирусом, новый вице-премьер и нефть, наш КВН снова «тот» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Иногда так хочется проснуться в одной большой Беларуси, как шутили недавно в КВН «Дети Тьюринга» из БГУ (у нас, кстати, с ними большое интервью — не пропустите ). Особенно в такой Беларуси, где в первых числах марта — +16°С (и это рекорд!) , TUT.BY работает без технических сбоев (простите, вчера что-то непонятное было), в аптеках есть маски и антисептики… Так, все, хватит, в жизни еще много всего происходит — давайте же посмотрим, что вы могли пропустить во вторник.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Если у вас много лишних денег, держите бизнес-план : можно построить коттедж под Минском и сдавать его в посуточную аренду. При средней стоимости аренды 400−600 рублей в сутки все выглядит красиво и прибыльно. Но так ли это на самом деле? Спросили человека, который попробовал .

: можно построить коттедж под Минском и сдавать его в посуточную аренду. При средней стоимости аренды 400−600 рублей в сутки все выглядит красиво и прибыльно. Но так ли это на самом деле? . Если же лишних денег нет, а что-то в жизни поменять все же хочется, то вот вам история акушерки из Лиды, которая купила себе велосипед . Начала с езды на работу, несмотря на боязнь показаться «несолидной» и «молодящейся», а сейчас уже в этом году готовится к заезду на 1200 км. Ну же, весна — самое время для перемен !

. Начала с езды на работу, несмотря на боязнь показаться «несолидной» и «молодящейся», а сейчас уже в этом году готовится к заезду на 1200 км. Ну же, ! Хотите, расскажем, что белорусы думают о сокращении декретного отпуска и повышении пособий? Некоторые, например, согласны уходить в декрет на полтора года и получать в это время 80% своей зарплаты. А знаете, почему в декрет в основном уходят женщины? Мужчины боятся, что их засмеют! А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не боится — и собирается в декрет .





О СПОРТЕ

Наша вторая ракетка Виктория Азаренко провалила первый матч за полгода , проиграв словенке Зиданшек в Монтеррее. Расстроилась, конечно. Давайте расскажем, чем она занималась полгода , пока не играла в теннис.





Вчера мы узнали соперников по футбольной Лиге наций — Албания, Литва и Казахстан . Будем болеть за наших, но это все еще очень нескоро.

Все новости вторника, 3 марта

Кстати! Мы тут продолжаем серию наших тестов по коварным правилам русского языка. На этот раз предлагаем проверить, как хорошо вы владеете правописанием заглавных и строчных букв. Нобелевская премия — с большой или маленькой? А 8 М/марта — как напишем? Давайте угадывать — и разбираться .

Хорошего дня, друзья, — и пусть страна живет не только разговорами о коронавирусе!

Ваша редакция