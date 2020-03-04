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Тестовый режим движения маршруток № 2 в Могилеве на март отменили

04.03.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маршрутку № 2Т в Могилеве, которую планировали запустить с 1 марта на месяц, отменили. Об этом сообщает Mogilevnews.by со ссылкой на отдел транспорта Могилевского горисполкома.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Планировалось, что маршрутное такси № 2Т будет заезжать по требованию пассажиров на остановку «Завод «Могилевтрансмаш».

Но в облисполкоме пока решили на протяжении ближайших трех недель провести мониторинг пассажиропотока автобусных маршрутов и маршрутов такси на улице Криулина, а уже потом принимать окончательное решение, менять ли маршрут № 2Т.

 
Теги: Могилев
 
 
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Планировалось, что маршрутное такси № 2Т будет заезжать по требованию пассажиров на остановку «Завод «Могилевтрансмаш».
 
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