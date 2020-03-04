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Тестовый режим движения маршруток № 2 в Могилеве на март отменили
04.03.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маршрутку № 2Т в Могилеве, которую планировали запустить с 1 марта на месяц, отменили. Об этом
Планировалось, что маршрутное такси № 2Т будет заезжать по требованию пассажиров на остановку «Завод «Могилевтрансмаш».
Но в облисполкоме пока решили на протяжении ближайших трех недель провести мониторинг пассажиропотока автобусных маршрутов и маршрутов такси на улице Криулина, а уже потом принимать окончательное решение, менять ли маршрут № 2Т.
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Планировалось, что маршрутное такси № 2Т будет заезжать по требованию пассажиров на остановку «Завод «Могилевтрансмаш».
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