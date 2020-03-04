Тестовый режим движения маршруток № 2 в Могилеве на март отменили

Источник материала: Tut.by

Маршрутку № 2Т в Могилеве, которую планировали запустить с 1 марта на месяц, отменили. Об этом сообщает Mogilevnews.by со ссылкой на отдел транспорта Могилевского горисполкома.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Планировалось, что маршрутное такси № 2Т будет заезжать по требованию пассажиров на остановку «Завод «Могилевтрансмаш».

Но в облисполкоме пока решили на протяжении ближайших трех недель провести мониторинг пассажиропотока автобусных маршрутов и маршрутов такси на улице Криулина, а уже потом принимать окончательное решение, менять ли маршрут № 2Т.