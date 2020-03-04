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В Минской области конфликты в состоянии алкогольного опьянения привели к причинению телесных повреждений

04.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, днем 27 декабря прошлого года ранее неоднократно судимый 47-летний житель Столбцовского района, возмущенный услышанным в его адрес оскорблением, пришел в квартиру к 55-летнему соседу. Мужчина избил хозяина, а затем ножом отрезал ему ухо. Потерпевший с телесными повреждениями был госпитализирован. Подозреваемый в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле в выдыхаемом воздухе).

Обстоятельства инцидента, который имел место ночью 2 февраля текущего года в ночном клубе, выясняют следователи Солигорска. На танцполе между двумя посетительницами возникла ссора, переросшая в драку. В результате 22-летняя жительница Солигорского района в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар стеклянным бокалом по лицу 33-летней женщине. Своими действиями девушка причинила оппонентке телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица.

С целью установления фактических обстоятельств по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователями проведены осмотры мест происшествий, в ходе которых изъяты имеющие значение следы и предметы. Продолжается работа с подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями. Назначены экспертизы по изъятым объектам, производство которых выполняется специалистами УГКСЭ по Минской области.

Окончательная квалификация произошедшим событиям и действиям их участников будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства конфликтов, в результате которых умышленно причинены телесные...
 
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