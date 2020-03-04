В РОВД открылся новый спортивный зал

Источник материала: Газета Авангард

3 марта, накануне Дня милиции, прошла торжественная церемония открытия спортивного зала на территории РОВД.

На церемонии открытия присутствовал личный состав отдела, а также представители органов местной исполнительной власти, руководители служб и ведомств.











Красную ленточку перерезали председатель райисполкома Анатолий Гапоник и начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун.







Идея превратить помещение котельной в собственный спортзал, в котором в свободное время смогут заниматься сотрудники отдела, принадлежит руководителю отдела Виталию Подзеруну.











Как рассказал Виталий Юрьевич, спортзал был отремонтирован силами сотрудников РОВД. Тренажеры были отреставрированы и приведены в порядок, осуществлен капитальный и косметический ремонт самого помещения, а также оборудована сауна для сотрудников.







— Спасибо всем, кто помогал нам. Работы проведены колоссальные: полностью переработан интерьер помещения, обновлены покрытие пола, тренажеры и спортивный инвентарь, — рассказал о проделанной работе полковник. На сегодняшний день у наших сотрудников уже есть спортивные достижения. Об этом красноречиво свидетельствуют награды — кубки и грамоты. Теперь наш коллектив имеет свой собственный комфортный спортзал, в котором каждый сможет заниматься физической подготовкой, а это — не только путь к новым спортивным высотам, но и залог успеха в нашей повседневной работе.

Ирина ШУТОВА

Фото автора