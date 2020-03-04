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В РОВД открылся новый спортивный зал

04.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

3 марта, накануне Дня милиции, прошла торжественная церемония открытия спортивного зала на территории РОВД.

На церемонии открытия присутствовал личный состав отдела,  а также представители органов местной исполнительной власти, руководители служб и ведомств.

В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал

Красную ленточку перерезали председатель райисполкома Анатолий Гапоник и начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун.

В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал

Идея превратить помещение котельной в собственный спортзал, в котором в свободное время смогут заниматься сотрудники отдела, принадлежит руководителю отдела Виталию Подзеруну.

В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал

Как рассказал Виталий Юрьевич, спортзал был отремонтирован силами сотрудников РОВД. Тренажеры были отреставрированы и приведены в порядок, осуществлен капитальный и косметический ремонт самого помещения, а также оборудована сауна для сотрудников.

В РОВД открылся новый спортивный зал
В РОВД открылся новый спортивный зал

— Спасибо всем, кто помогал нам. Работы проведены колоссальные: полностью переработан интерьер помещения, обновлены покрытие пола,  тренажеры и спортивный инвентарь, — рассказал о проделанной работе полковник. На сегодняшний день у наших сотрудников уже есть спортивные достижения. Об этом красноречиво свидетельствуют награды — кубки и грамоты. Теперь наш коллектив имеет свой собственный комфортный спортзал, в котором каждый сможет заниматься физической подготовкой, а это — не только путь к новым спортивным высотам, но и залог успеха в нашей повседневной работе.

Ирина ШУТОВА

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3 марта, накануне Дня милиции, прошла торжественная церемония открытия спортивного зала на территории РОВД. На церемонии открытия присутствовал...
 
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