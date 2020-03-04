Парень в Минске незаконно продавал медицинские маски, его задержала милиция

Источник материала: Tut.by

У минчанина изъяли больше 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в официальном телеграм-канале.



Фото: МВД Беларуси

В Минске задержали 26-летнего мужчину, который незаконно продавал медицинские маски. Он закупал их в России, а в Беларуси предлагал в соцсетях — в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Во время одной из сделок минчанина задержали. У него изъяли 12 800 масок на общую сумму около 10 800 рублей, за незаконную предпринимательскую деятельность составили административный протокол. Известно, что нарушитель раньше к административной и уголовной ответственности не привлекался.