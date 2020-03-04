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Парень в Минске незаконно продавал медицинские маски, его задержала милиция
04.03.2020 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У минчанина изъяли больше 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети. Подробности
В Минске задержали 26-летнего мужчину, который незаконно продавал медицинские маски. Он закупал их в России, а в Беларуси предлагал в соцсетях — в несколько раз дороже, чем в аптеках.
Во время одной из сделок минчанина задержали. У него изъяли 12 800 масок на общую сумму около 10 800 рублей, за незаконную предпринимательскую деятельность составили административный протокол. Известно, что нарушитель раньше к административной и уголовной ответственности не привлекался.
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У минчанина изъяли больше 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети.
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