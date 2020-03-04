«Закормили сгущенкой, и вообще опасно!» В Гродно живого медведя привезли на Масленицу: горожане возмутились

Источник материала: Tut.by

В Гродно представители двух общественных организаций написали открытое письмо губернатору Владимиру Кравцову. Активисты возмущены тем, что на городскую Масленицу, которая проходила в минувшую субботу в областном центре, привезли живого медведя. С животным можно было сфотографироваться, а также его кормили сгущенкой. Гродненцы уверены, что животное испытывало стресс и могло быть опасным для окружающих.



Фото: hrodna.life

Письмо подписано председателем общественной организации Евгением Филимоновым и представительнице общественного объединения защиты животных «Преданное сердце» Натальей Михеевой.

Во-первых, активисты уверены, что организаторы акции с медведем нарушили Закон о проведении массовых мероприятий.

«Все дети, которые находились вблизи медведя, могли быть в любой момент атакованы им. Учтите, что речь идет даже не о собаке — а об огромном массивном хищнике, равном по силе тигру или льву», — говорится в письме.

Также активисты считают, что сам медведь испытывал стресс, находясь на шумном празднике.

«Все действия, которые заставляли выполнять медведя, для него противоестественны. Единственный способ подчинения — это страх перед наказанием или голодом», — уверены авторы письма.

— В социальных сетях уже несколько дней обсуждают эту историю. И, если почитать комментарии, то в большинстве из них — негативная реакция, — говорит Евгений Филимонов, — Гродненцы возмущены также тем, что медведя все то время, когда он находился на открытой площадке, кормили сгущенкой.

В Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды о ситуации с медведем знают и обещают разобраться во всем. Специалисты хотят выяснить, все ли в порядке у владельца с документами на животное, правильно ли оно зарегистрировано и в каких условиях содержится.

Чей медведь?

Медведя, а вернее трехлетнюю медведицу Дуняшу, заказало для праздника гродненское предприятие «Молочный мир». Там говорят, что удивлены реакцией гродненцев, ведь хотели сделать для жителей города хороший и запоминающийся подарок. На предприятии рассказывают, что Дуняша вместе с дрессировщиком приехали в Гродно из России. Такие выступления, как в областном центре, для медведицы не в новинку. Она часто гастролирует со своим хозяином.

Так, Дуняша несколько месяцев назад выступала в Минске, а сразу после гродненской Масленицы поехала в Борисов. При этом, уверяют на предприятии, все документы и разрешения у владельца в порядке, животное чипировано, а для безопасности на Дуняшу надели ошейник и намордник.

— Медведица — чистая, ухоженная, спокойная. Для путешествий у нее есть просторный фургон, а во время праздника у нее был режим: она выходила к людям только два раза по 20 минут и один раз на сцену, где она пробыла минуты три. Остальное время Дуняша отдыхала. Что касается сгущенки, которой якобы ее закормили, то в банке сладкое молоко было разведено с водой, да и медведю давали совсем немного, чтобы он просто держал банку, — говорят на предприятии.

Здесь уверяют: к медведице не подпускали детей без родителей, а за поведением животного пристально наблюдал дрессировщик.

— Дуняша — еще медвежонок. Она уже родилась в неволе и с людьми находится с детства. Она привыкла к большому количеству людей рядом и нормально на все реагировала. При том было видно, что дрессировщик ее держит и имеет контроль над животным, — рассказывают на предприятии.

Евгений Филимонов же уверен: медведь — это все-таки дикое и крупное животное, которое в какой-то момент может перестать слушаться дрессировщика. Также активист поднимает вопрос этичности использования диких зверей во время выступлений перед публикой.

«Даже одомашненный зверь всегда остается диким»

Хозяин белорусской агроусадьбы «Акрасила» Иван Красовский, который содержит у себя 18-летнююю медведицу Жизель и уже несколько лет занимается этими животными, говорит, что до момента полового созревания в 3−4 года медведь может быть еще более-менее ручным и, если он рос среди людей, то и ориентированным на человека, но с возрастом начинает быть все более диким.

— Несмотря на то, что животное может воспитываться с раннего детства человеком, оно все равно остается диким и своенравным. Оно может наброситься, если не понравится запах, движение или еще что-то. Более или менее покладистыми половозрелые медведи могут становиться с апреля по июнь, когда у них идет период «охоты». Но стоит помнить о том, что этот зверь — из леса. Он может поцарапать — медведи не умеют быть нежными, может сильно укусить или наброситься на человека, даже на дрессировщика. Сгущенку, конечно, медведи любят, — как и сахар, и мед. Давать лакомства животным можно, в этом нет ничего плохого. Если, конечно, не кормить сгущенкой постоянно, но это вряд ли кто-то делает — можно разориться. С точки зрения безопасности окружающих, на животном обязательно должен быть ошейник и намордник. Подходить к нему близко можно только хорошо экипированным людям: плотные куртка и штаны, кожаные перчатки. Надо помнить, что даже одомашненный зверь всегда остается диким.

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