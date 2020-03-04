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На ремонт памятника Ленину на главной площади Могилева из бюджета хотят потратить более 160 тысяч рублей
04.03.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве потратят более 160 тысяч рублей из городского бюджета. Информация о выборе подрядной организации для капитального ремонта, а также его стоимости появилась на
По информации из закупки, размещенной 3 марта, на капитальный ремонт памятника Ленину хотят потратить более 160 тысяч рублей. Источник финансирования — городской бюджет.
О том, что памятник Ленину отремонтируют к юбилею вождя пролетариата, ранее
Памятник В.И. Ленину на площади Ленина в Могилеве установлен в 1957 году. Автор работы — бакинский скульптор П. Сабсай, а постамента и трибуны — белорусский архитектор В. Волчек.
Фигура Ленина высотой 4,5 м возвышается на четырехгранном гранитном постаменте.
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На ремонт памятника Ленину на главной площади Могилева из бюджета хотят потратить более 160 тысяч рублей
Работы планировали начать уже в конце февраля, а завершить к 22 апреля, то есть к празднованию 150-летия Владимира Ленина. Судя по всему, не успеют.
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