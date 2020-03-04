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На ремонт памятника Ленину на главной площади Могилева из бюджета хотят потратить более 160 тысяч рублей

04.03.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве потратят более 160 тысяч рублей из городского бюджета. Информация о выборе подрядной организации для капитального ремонта, а также его стоимости появилась на портале госзакупок.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По информации из закупки, размещенной 3 марта, на капитальный ремонт памятника Ленину хотят потратить более 160 тысяч рублей. Источник финансирования — городской бюджет.

О том, что памятник Ленину отремонтируют к юбилею вождя пролетариата, ранее сообщал Mogilevnews.by. Работы планировали начать уже в конце февраля, а завершить к 22 апреля, то есть к празднованию 150-летия Владимира Ленина. Судя по всему, не успеют: до начала апреля организаторы закупки будут только собирать предложения от подрядчиков.


Фото: Mogilevnews.by

Памятник В.И. Ленину на площади Ленина в Могилеве установлен в 1957 году. Автор работы — бакинский скульптор П. Сабсай, а постамента и трибуны — белорусский архитектор В. Волчек.

Фигура Ленина высотой 4,5 м возвышается на четырехгранном гранитном постаменте.

 
Теги: Могилев
 
 
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Работы планировали начать уже в конце февраля, а завершить к 22 апреля, то есть к празднованию 150-летия Владимира Ленина. Судя по всему, не успеют.
 
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