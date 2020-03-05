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Старшеклассники смогут на неделю стать студентами БГУ

05.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Старшеклассники смогут на неделю стать студентами БГУ

Новый сезон проекта «Студент БГУ на неделю» стартовал в университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками могут стать учащиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получать высшее образование. Для этого необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо с аргументацией на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю».

Учебная неделя в ведущем университете страны совпадает с весенними каникулами школьников с 30 марта по 3 апреля. В эти дни 17 факультетов откроют двери для старшеклассников. Впервые в акции примут участие юридический факультет и Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла. Пять дней старшеклассники будут посещать лекции и выполнять практические задания на равных со студентами разных курсов и специальностей. Также они смогут познакомиться с администрацией университета и задать вопросы представителям приемной комиссии вуза. Кроме того, программа включает внеучебные мероприятия и посещение филиалов кафедр и профильных производств. Заявки принимаются до 9 марта.

Проект реализуется с 2016 года и не имеет аналогов ни в одном из университетов страны по количеству участвующих в нем факультетов и привлекаемых абитуриентов. Его участниками стали более 600 старшеклассников, большинство из которых сейчас студенты БГУ.

Организаторами акции выступают управление воспитательной работы с молодежью университета и Студенческий союз БГУ. Ее цель — популяризация образовательной деятельности вуза, специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю" стартовал в университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза. Участниками могут стать учащиеся 10-11...
 
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