Реализация живых цветов к праздникам: уплачиваем единый налог по заявительному принципу

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В связи с этим напоминаем физическим лицам, что при осуществлении деятельности по реализации продукции цветоводства на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не требуется регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей. Такая продажа может осуществляться по заявительному принципу, когда граждане уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

В целях уплаты единого налога к продукции цветоводства относятся: цветы, их луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов, рассада цветов, цветы срезанные и цветочные букеты свежие, цветы в горшках, цветочные бутоны, включая букеты, венки и т.п., семена цветов (однолетних, двулетних) и т.д.

До начала реализации цветов и иной продукции цветоводства физические лица, которые планируют осуществлять указанный вид деятельности, обязаны подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида товара, периода и места осуществления деятельности. На основании поданного уведомления налоговый орган производит расчет суммы единого налога.

Ставки единого налога в Минской области за месяц составляют:

- в Минском районе – 44 руб.;

- в городах Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, Солигорск – 41 руб. 60 коп.;

- в других населенных пунктах Минской области – 38 руб. 80 коп.

При наличии права на льготы в налоговый орган нужно представить документы, подтверждающие такое право. Льготами при исчислении единого налога могут воспользоваться, к примеру, пенсионеры по возрасту , инвалиды, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет, а также воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет.

При реализации цветочной продукции на рынках в течение месяца менее 15 дней налоговый орган при расчете суммы единого налога применит к ставке налога понижающий коэффициент 0,5.

Обращаем внимание, что физические лица в рамках заявительного принципа могут реализовывать на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах как самостоятельно выращенные цветы, так и приобретенные для реализации.

Информация по порядку исчисления и уплаты единого налога по заявительному принципу размещена на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе «Налогообложение физических лиц». За необходимыми разъяснениями плательщики нашего региона также могут обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району.

Отдел информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району.