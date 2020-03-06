«Нам хотят поставить здесь завод!» Коттеджный поселок под Солигорском борется против строительства цеха

Источник материала: Tut.by

От поселка Новый до Солигорска меньше километра. По сути, если едешь на машине по трассе из Минска в Солигорск, то этот поселок посчитаешь его частью. Многие люди получали участки в этом поселке по очереди нуждающихся, не хотели жить в городе, а наоборот выбирали место, можно сказать, ближе к природе. Все бы ничего, если бы рядом с поселком частник не захотел построить объект по ремонту металлоконструкций. Местные обеспокоились и обошли все возможные инстанции — борьба длится около двух лет.





«Пусть работают, но не здесь же!»

— Когда-то в этом поселке была одна улица, но потом здесь стали раздавать земли нуждающимся. Мы свой участок получили в 2012 году, — рассказывает Ольга Турченко, жительница поселка Новый. Мы в гостях у ее соседки, многодетной мамы Елены Грицкевич, в просторном и светлом доме. Отличное место, где можно прожить счастливую жизнь с детьми. Чтобы построить этот дом, семья брала льготный кредит, участок получили в 2010 году, но только в 2019-м переехали сюда жить.



Жительницы поселка Новый Елена Грицкевич (слева) и Ольга Турченко (справа)

Ольга и Елена говорят, что в их поселке многие получали участки именно по очереди нуждающихся, здесь живет много многодетных семей. Сейчас в поселке, по их словам, 120 домов, около 400 жителей, из них около 150 — дети.

— Когда нам раздавали участки, здесь было поле, а в начале улицы стояли два откормочника для скота (откормочниками уже давно никто не пользовался, когда-то они принадлежали СПК «Горняк», а в 2011 году были проданы частному лицу. — Прим. TUT.BY). В 2018 году этот участок с откормочниками приобрела организация «Солигорскспецмонтаж». На тот момент в поселке люди жили по несколько лет, у большинства стояли или дома, или «коробки» от 60 до 90% готовности. С нами никто никогда не связывался и не спрашивал, будем ли мы против или не против какого-либо строительства рядом, — говорит Ольга.

Участок с откормочниками находился в начале поселка: между частными домами и гаражами. Сейчас территория огорожена забором, откормочников уже нет. Люди заметили, как их демонтируют, и написали письмо в райисполком, чтобы узнать, что же там будет, им отвечали, что ООО «Солигорскспецмонтаж» стал новым собственником участка.

— Мой муж со свекром совершенно случайно выловили на улице представителей этой организации и спросили, что же здесь будут строить. Им ответили, что административно-бытовой корпус. Мы спокойно отреагировали: пожалуйста, пускай люди зарабатывают деньги, сдают здесь офисы, если захотят, — рассказывает Ольга.



Забор на переднем плане — по границе участка «Солигорскспецмонтаж»

Она отмечает, что через какое-то время на одно из их писем им ответили, что рядом с их домами будет не просто административно-бытовой корпус, но и производственный объект.

— Мы начали писать письма в госконтроль, прокуратуру, Администрацию президента — и к нам стали приезжать межведомственные выездные комиссии, в составе которых были представители Министерства архитектуры и строительства, природоохраны, санстанции… На этих комиссия были и представители завода, приглашали и нас. И когда комиссия задавала представителям завода вопросы — раз и выплывет какая-то информация. Сначала, что один цех там будет, потом уже два цеха, а затем перспектива развития до 500 рабочих мест! — говорит Ольга.

По просьбе местных жителей с представителями предприятия организовал встречу и сельсовет. Там люди выяснили, по их словам, что на участке планируют поставить козловой кран.

— Если бы они там делали подсвечники, мы бы так не возмущались, но там могут быть крупногабаритные изделия из металла! Они могут красить, пескоструить, обрабатывать металл! И нужен козловой кран на рельсах, который будет ездить туда-сюда, и может быть грохот, — объясняет Ольга, что может появиться рядом с их домами.

Людей волнует и то, что может измениться и экологическая обстановка: ведь экологическая экспертиза застройщиком до сих пор не пройдена.

— Сварка здоровья нам не добавит, там может быть пескоструй, а это значит, что металл будут очищать песком под большим давлением. И это песковое облако может стоять над домами, окна придется закрывать, потому что в противном случае этот песок будет в котлетах. Если там будут лакокрасочные работы, то в итоге все может попасть в землю, а у нас скважины и нет центрального водоснабжения! У меня ребенок аллергик, мы переехали сюда, чтобы растить картошку, держать хозяйство, а сейчас нам здесь хотят поставить завод! — сетует Ольга.

За почти два года у жителей скопилась огромная стопка ответов из разных ведомств. В сентябре 2019 года, например, пришел ответ из Минархитектуры и строительства. В нем указано, что в августе 2019 года Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов отказал в экологической экспертизе по объекту. Причина в том числе в отсутствии расчетов шумового воздействия, обоснования непоступления загрязняющих веществ с инфильтрационными стоками в подземные воды, полного перечня отходов эксплуатации. В этом ответе также написано, что в поселке Новый и деревне Забродские (там находится участок ООО «Солигорскспецмонтаж») 35 индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев для обеспечения домов водой. И если там разместить еще и производственный объект, это может оказать негативное влияние на жизнь людей.



Из окна дома видна территория «Солигорскспецмонтаж»

Последний ответ из Минархитектуры и строительства жителям поселка Новый пришел в январе 2020 года. В нем указано, что 9 января 2020 года утверждена корректировка генерального плана Солигорска и на территории «Солигорскспецмонтаж» предусмотрено развитие существующего района жилой усадебной застройки за пределами расчетного срока (после 2030 года). То есть ни о каком промышленном объекте речь в ответе не идет.

При этом, чтобы как-то разрешить сложившуюся ситуацию Минархитектуры и строительства рекомендовал Солигорскому райисполкому рассмотреть возможность предоставить «Солигорскспецмонтаж» равноценный земельный участок взамен для строительства. Так как вопрос до 11 января 2020 года не был решен, ведомство попросила подключиться к его решению и Минский облисполком.

— Против организации «Солигорскспецмонтаж» я ничего не имею, они взяли землю и хотят здесь закрепиться, но мне больше непонятна политика нашего исполкома — сколько было комиссий, Минархитектуры и строительства просит выдать организации участок в другом месте, но все остается на том же месте. К организации у нас нет предвзятого отношения, пусть работают, это же рабочие места, но не здесь же! — говорит еще один местный житель Александр Чайко.

«Никто не собирался и не хотел, кому-то доставлять неудобство»

Офис ООО «Солигорскспецмонтаж» находится в самом городе. По словам заместителя директора по производству Александра Михневича, они в основном работают на объектах «Беларуськалия» и в том числе занимаются промышленным строительством.

Он рассказывает, что участок около поселка Новый купили в 2018 году и категорию земель не меняли. Категория участка: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.



Заместитель директора по производству ООО «Солигорскспецмонтаж» Александр Михневич

— Регистрация этого участка была проведена в 2010 году, там были откормочники крупного рогатого скота. В 2018 году мы посмотрели назначение участка, что он недалеко от города и решили его выкупить. Покупали у частного лица, и когда сделали это, то первое, с чего начали — снесли откормочники, которые на тот момент уже были в аварийном состоянии. Мы выровняли площадку и естественно, как любой хозяин, начали с ограждения: заказали железобетонные плиты, оградили площадку и получили в исполкоме разрешение на проектирование.

Александр Михневич не скрывает, что по этому объекту до сих пор не пройдена экологическая экспертиза, и объясняет это тем, что им постоянно говорят, «что не хватает какой-то бумажки». Из-за отсутствия экологической экспертизы, организация пока ничего не может делать на объекте около поселка Новый. При этом, по словам собеседника, предприятие уже понесло затраты по сносу откормочников, на ограждение, проектирование. Это все стоило около 400 тысяч рублей.

— Дело затягивается, а участок стоит.

— Мне люди показывали ответ из Минархитектуры и строительства и там написано, что они рекомендуют местным властям предоставить вам другой участок.

— Мы согласимся, если будет более-менее что-то похожее, чтобы рядом были электросети… Ведь можно же и за 40 километров от города участок предоставить… А если будет равноценный участок, то мы снимем свой забор.

— Что вы на этом участке планируете построить?

— Мы хотели возвести офисное здание — административно-бытовое помещение с размещением склада и установкой козлового крана. Также мы хотели там сделать производственный корпус, чтобы выполнять ремонт средств малой механизации, еще какие-то небольшие ремонты.





В организации говорят, что никакого масштабного завода и производства здесь создавать не собирались. Александр Михневич отмечает, что планах нет и найма 500 человек — их там даже невозможно разместить. По его словам, речь идет о примерно 70 человеках, из них около 20 бухгалтеры и инженеры, около 50 — инженерно-технические работники, при этом около 100 человек компании постоянно находятся на строительных объектах в любой точке Беларуси.

В плане экологии, по словам Александра Михневича, сегодня можно предусмотреть многие моменты. Например, при сварочных работах использовать газоочистные и пылеочистные установки, шумоизоляцию.

— Никто не собирался и не хотел, кому-то доставлять неудобство. Я был на предприятиях в Германии, так рядом с их забором расположены дома и люди живут, и это предприятия по металлообработке. Современные технологии позволяют выполнять работу и не мешать людям.

Александр Михневич говорит, что из-за сложившейся ситуации, предприятие рассматривает еще один вариант рещения проблемы: получить разрешение возвести на участке около поселка Новый таунхаусы.

— Может быть, и удастся свои затраты окупить. Но, чтобы там таунхаусы построить, надо поменять назначение земли с промышленного под индивидуальную жилую застройку.

Главный архитектор: «Мы за то, чтобы этот конфликт был ликвидирован»

Главный архитектор Солигорского района Валентин Стасюкевич рассказывает, что участок, о котором идет речь, не входит в черту Солигорска, а также в границы перспективного включения территорий в эту черту и поэтому генеральный план города пока на него не распространяется.

— 9 января 2020 года мы утвердили новый градостроительный проект общего планирования «Генеральный план Солигорска. Корректировка». Согласно генеральному плану территория поселка Новый, будь она в границах города, являлась бы ландшафтно-рекреационной территорией специального назначения, — говорит он.



Вид на Солигорск из поселка Новый

По словам главного архитектора, сейчас участок, который принадлежит ООО «Солигорскспецмонтаж» по утвержденной схеме комплексной территориальной организации района относится к территориям производственно-коммунальных объектов.

— Понятно, когда на защиту своих интересов встает население города или района, в первую очередь необходимо считаться с мнением местных жителей. Но дело в том, что никто не говорит, что на том участке будет масштабное производство с выбросами, речь идет об экологически чистом производстве. Только в этом случае можно говорить о получении положительного заключения экологической экспертизы по данному объекту. Мы за то, чтобы этот конфликт был ликвидирован, и работаем над вопросом размещения объектов иного назначения. Один из вариантов — размещение квартала жилой усадебной застройки блокированного типа (таунхаусов). Но чтобы разместить там таунхаусы, нужно внести изменения в утвержденную схему комплексной организации Солигорского района. Также необходимо ликвидировать санитарно-защитную зону, что не просто. Она устанавливается от объектов, которые оказывают негативное воздействие, например, находящегося рядом гаражного кооператива, у которого тоже есть своя санитарно-защитная зона, или расположенного рядом кладбища. Это непростой участок между коммунальными объектами и районом индивидуальной жилой застройки. Однако мы активно работаем над решением вопроса дальнейшего использования этого земельного участка с учетом мнений всех сторон конфликта.

Тем временем 14 февраля местные жители Нового были на приеме у заместителя премьер-министра Владимира Кухарева. По словам Ольги Турченко, он отметил, что земля, на которой хотят разместить объект, по генплану Солигорска все-таки относится к жилой усадебной застройке:

— Значит там ничего другого, кроме нее, не может быть. Владимир Евгеньевич взял наш вопрос под личный контроль, и мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации.